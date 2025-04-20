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Eski Fenerbahçe Teknik Direktörü Vitor Pereira, Premier Lig'de Tarih Yazdı

Eski Fenerbahçe Teknik Direktörü Vitor Pereira, Premier Lig'de Tarih Yazdı

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
20.04.2025 - 23:37

İngiltere Premier Lig’in 33. haftasında Wolverhampton, deplasmanda Manchester United’ı 1-0 mağlup etti. Takımın başındaki Vitor Pereira, bu galibiyetle büyük ses getirdi. Portekizli teknik adam, Wolverhampton’la Old Trafford’da kazandığı bu maçla önemli bir başarının kilidini açtı.  Bu zafer, 55 yıl sonra gelen tarihi bir başarı oldu ve kulüp tarihine geçti.

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Tarihi başarı Old Trafford'da geldi.

Tarihi başarı Old Trafford'da geldi.

Vitor Pereira yönetimindeki Wolverhampton, deplasmanda Manchester United'ı 1-0 yendi. 

77. dakikada Cunha'nın ceza sahası çizgisi önünde düşürülmesiyle Wolves tehlikeli yerden frikik kazandı. Topun başına geçen Pablo Sarabia galibiyeti getiren golü kaydederek tarihi başarının önemli başrolü oldu.

Tarihi başarıda tanıdık bir isim var.

Tarihi başarıda tanıdık bir isim var.

Wolves'ı 19.sırada alan Portekizli teknik direktör Vitor Pereira takımını 15.sıraya taşıdı. Ancak Vitor'un geldiği dönemden bugüne yapılan bir puan tablosunda Wolves 7.sırada yer alıyor.

1970'ten sonra bir ilk...

1970'ten sonra bir ilk...

Old Trafford'da Manchester United'ı yenen Wolverahampton, 5 maç üst üste kazanmış oldu. Bu başarı en son 1970 yılında gerçekleşmişti. 55 yıl sonra yaşanan bu başarı Premier Lig tarihinde de Wolves'ın ilk beş maç üst üste serisi oldu.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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