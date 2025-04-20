Eski Fenerbahçe Teknik Direktörü Vitor Pereira, Premier Lig'de Tarih Yazdı

İngiltere Premier Lig’in 33. haftasında Wolverhampton, deplasmanda Manchester United’ı 1-0 mağlup etti. Takımın başındaki Vitor Pereira, bu galibiyetle büyük ses getirdi. Portekizli teknik adam, Wolverhampton’la Old Trafford’da kazandığı bu maçla önemli bir başarının kilidini açtı. Bu zafer, 55 yıl sonra gelen tarihi bir başarı oldu ve kulüp tarihine geçti.