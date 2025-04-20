Eski Fenerbahçe Teknik Direktörü Vitor Pereira, Premier Lig'de Tarih Yazdı
İngiltere Premier Lig’in 33. haftasında Wolverhampton, deplasmanda Manchester United’ı 1-0 mağlup etti. Takımın başındaki Vitor Pereira, bu galibiyetle büyük ses getirdi. Portekizli teknik adam, Wolverhampton’la Old Trafford’da kazandığı bu maçla önemli bir başarının kilidini açtı. Bu zafer, 55 yıl sonra gelen tarihi bir başarı oldu ve kulüp tarihine geçti.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Tarihi başarı Old Trafford'da geldi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Tarihi başarıda tanıdık bir isim var.
1970'ten sonra bir ilk...
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın