Fenerbahçe, Kayserispor'a Takıldı Taraftar Sosyal Medyada İsyan Etti

Fenerbahçe evinde Kayserispor ile 3-3 berabere kaldı. Maçın ardından statta isyan vardı. Taraftarlar yönetimi istifaya davet ederken sosyal medyada yönetim ve Mourinho'ya büyük eleştiriler vardı. Sosyal medyadaki taraftarlar 'bu sezon da olmadı' ruh haliyle aklından geçenleri X'te paylaştı.