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Fenerbahçe, Kayserispor'a Takıldı Taraftar Sosyal Medyada İsyan Etti

Fenerbahçe, Kayserispor'a Takıldı Taraftar Sosyal Medyada İsyan Etti

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
20.04.2025 - 22:16

Fenerbahçe evinde Kayserispor ile 3-3 berabere kaldı. Maçın ardından statta isyan vardı. Taraftarlar yönetimi istifaya davet ederken sosyal medyada yönetim ve Mourinho'ya büyük eleştiriler vardı. Sosyal medyadaki taraftarlar 'bu sezon da olmadı' ruh haliyle aklından geçenleri X'te paylaştı.

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Fenerbahçe'nin Kayserispor beraberliği camiada moralleri bozdu.

Fenerbahçe'nin Kayserispor beraberliği camiada moralleri bozdu.

3-3'lük beraberliğin ardından taraftarlar statta isyan ederken, sosyal medya da bundan farklı değildi. Fenerbahçeli taraftarlar sosyal medyada hem yönetime hem Mourinho'ya eleştirlerde bulundu. Camiadaki moral bozukluğu sosyal medyada kendini gösterdi.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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michael.elende

Her sezon sonu ayni terane. Sadece isimler değişiyor. Kim gelse kim gitse, rakip GS olunca hayat size zor be