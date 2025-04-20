Fenerbahçe Zorlandığı Maçta Kayserispor'un Son Dakika Golüne Engel Olamadı: 3-3
Fenerbahçe, Süper Lig'in 32.hafta maçında Kayserispor'u konuk etti. Eksik oyuncuları sebebiyle kadroda revizyonla maça çıkan Kaysersispor, Fenerbahçe'ye soğuk terler döktürdü.
Sürpriz iki golle iki kez öne geçen Kayserispor Fenerbahçe'ye yakalandı. Fenerbahçe son bölüme 3-2 önde girdi ama 90+3'te gelen gole engel olamadı.
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Fenerbahçe kadroda iki yeni değişiklikle maça çıktı.
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Kayserispor iki kez öne geçti.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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Yazıklar olsun size beter olun tebrikler Galatasaray, hayırlı olsun şampiyonluk.💙💛💙👎🥺🥺🥺
Bu senede kupa diye yine bardak alırsınız artık 😅
Öyle bir kadro kurdularki dedeler ligi olsa kesin sampiyon oluruz