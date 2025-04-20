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Fenerbahçe Zorlandığı Maçta Kayserispor'un Son Dakika Golüne Engel Olamadı: 3-3

Fenerbahçe Zorlandığı Maçta Kayserispor'un Son Dakika Golüne Engel Olamadı: 3-3

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
20.04.2025 - 21:02

Fenerbahçe, Süper Lig'in 32.hafta maçında Kayserispor'u konuk etti. Eksik oyuncuları sebebiyle kadroda revizyonla maça çıkan Kaysersispor, Fenerbahçe'ye soğuk terler döktürdü. 

Sürpriz iki golle iki kez öne geçen Kayserispor Fenerbahçe'ye yakalandı. Fenerbahçe son bölüme 3-2 önde girdi ama 90+3'te gelen gole engel olamadı.

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Fenerbahçe kadroda iki yeni değişiklikle maça çıktı.

Fenerbahçe kadroda iki yeni değişiklikle maça çıktı.

Fenerbahçe, Süper Lig’in 32. haftasında Kayserispor’u ağırlarken teknik direktör Jose Mourinho, son Sivasspor maçına göre ilk 11’de 2 değişiklik yaptı. Çağlar Söyüncü ve Edin Dzeko yerine Diego Carlos ve Youssef En-Nesyri sahaya çıktı. Kalede Livakovic görev alırken, savunmada Osayi-Samuel, Carlos, Skriniar ve Mert Müldür yer aldı. Orta sahada Fred, Szymanski, Tadic ve Saint-Maximin, hücumda ise Talisca ve En-Nesyri oynadı.

Fenerbahçe’de Mert Hakan Yandaş (enfeksiyon), Sofyan Amrabat (ağrı) ve Alexander Djiku (yabancı kontenjanı) forma giyemedi.

Diego Carlos 10 maç sonra ilk 11'e dönerken, En-Nesyri de 2 maç aranın ardından yeniden ilk 11’de yer aldı.

Kayserispor iki kez öne geçti.

Kayserispor iki kez öne geçti.

Kayserispor maçın henüz başında Ramazan Civelek ile 1-0 öne geçti. Fenerbahçe'ye şok etkisi yaratan bu gole Talisca, 36.dakikada yanıt verdi ve devre 1-1 sona erdi.

Allan Saint-Maximin durdurulamıyor.

Allan Saint-Maximin durdurulamıyor.

Kadroya döndükten sonra performansı artan Maximin bu gece de Fenerbahçe adına ayakta kalan isimdi. 

49'da Nazon'un kafa vuruşunda kendi kalesine topu gönderen Livakovic'in ardından 64'te jeneriklik bir gol atan Maximin skoru 2-2 yaptı.

Talisca yine sahnede...

Talisca yine sahnede...

VAR tarafından uyarıyla verilen penaltıda topun başına son haftaların golcü ismi Talisca geçti. Kaleci Bilal tarafı bilse de Talisca'nın şutunu önleyemedi ve maç 3-2 oldu. 

Son bölüme bu skorla girildi.

Son söz Talha'nın...

Son söz Talha'nın...

Maç bu skorla bitecek derken 90+3'te Talha'nın sağ kanattan gelen topa vurduğu kafayla maç bir anda 3-3'e geldi. Fenerbahçeli futbolcuların yıkıldığı anda Kayserispor cephesinde büyük sevinç vardı. 

Fenerbahçe bu puan kaybıyla zirvede ağır yara aldı ve puan farkını ancak 5'e düşürebildi.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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Kerem Senol

Yazıklar olsun size beter olun tebrikler Galatasaray, hayırlı olsun şampiyonluk.💙💛💙👎🥺🥺🥺

enes tepe

Bu senede kupa diye yine bardak alırsınız artık 😅

Mehmet

Öyle bir kadro kurdularki dedeler ligi olsa kesin sampiyon oluruz