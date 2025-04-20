Fenerbahçe Zorlandığı Maçta Kayserispor'un Son Dakika Golüne Engel Olamadı: 3-3

Fenerbahçe, Süper Lig’in 32. haftasında Kayserispor’u ağırlarken teknik direktör Jose Mourinho, son Sivasspor maçına göre ilk 11’de 2 değişiklik yaptı. Çağlar Söyüncü ve Edin Dzeko yerine Diego Carlos ve Youssef En-Nesyri sahaya çıktı. Kalede Livakovic görev alırken, savunmada Osayi-Samuel, Carlos, Skriniar ve Mert Müldür yer aldı. Orta sahada Fred, Szymanski, Tadic ve Saint-Maximin, hücumda ise Talisca ve En-Nesyri oynadı.

Fenerbahçe’de Mert Hakan Yandaş (enfeksiyon), Sofyan Amrabat (ağrı) ve Alexander Djiku (yabancı kontenjanı) forma giyemedi.

Diego Carlos 10 maç sonra ilk 11'e dönerken, En-Nesyri de 2 maç aranın ardından yeniden ilk 11’de yer aldı.