Fenerbahçe'nin Stadyumunda İstifa Sesleri Yükseldi, DJ Kabinine Saldırıldı
Fenerbahçe evinde Kayserispor'a karşı şok bir sonuç aldı. 90+4'te gelen gole engel olamayan Fenerbahçe sahadan bir puanla ayrıldı, şampiyonluk yolunda da ağır yara aldı. Galatasaray'la fark 5 puan olurken stadyumda da istenmeyen görüntüler meydana geldi.
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Şampiyonluk yarışında Fenerbahçe ağır yara aldı.
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Tribünde "Yönetim İstifa" sesleri yükseldi. Pankartların indirildiği görülürken stadyumda büyük bir tepki seli vardı.
Bir grup taraftar bu esnada stadyumda sesi yükselten DJ kabinine saldırmaya çalıştı.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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