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Fenerbahçe'nin Stadyumunda İstifa Sesleri Yükseldi, DJ Kabinine Saldırıldı

Fenerbahçe'nin Stadyumunda İstifa Sesleri Yükseldi, DJ Kabinine Saldırıldı

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
20.04.2025 - 21:41

Fenerbahçe evinde Kayserispor'a karşı şok bir sonuç aldı. 90+4'te gelen gole engel olamayan Fenerbahçe sahadan bir puanla ayrıldı, şampiyonluk yolunda da ağır yara aldı. Galatasaray'la fark 5 puan olurken stadyumda da istenmeyen görüntüler meydana geldi.

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Şampiyonluk yarışında Fenerbahçe ağır yara aldı.

Şampiyonluk yarışında Fenerbahçe ağır yara aldı.

Fenerbahçe iki kez geriye düştüğü maçta 3-2 öne geçmesine rağmen 90+4'te gelen gole engel olamadı ve sahadan bir puanla ayrıldı.Maçın ardından stadyumda da büyük tepki vardı.

Tribünde "Yönetim İstifa" sesleri yükseldi. Pankartların indirildiği görülürken stadyumda büyük bir tepki seli vardı.

Bir grup taraftar bu esnada stadyumda sesi yükselten DJ kabinine saldırmaya çalıştı.

Bir grup taraftar bu esnada stadyumda sesi yükselten DJ kabinine saldırmaya çalıştı.

İstifa seslerini bastırmak için açılan sese öfkelenen taraftarlar hep birlikte DJ kabinine yönelirken ağır küfürler ederek camlara vurdu.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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