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Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı'dan Şampiyonluk Açıklaması

Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı'dan Şampiyonluk Açıklaması

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
20.04.2025 - 22:57

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında Kayserispor ile 3-3 berabere kaldı. Bu sonuçla sarı-lacivertliler, lider Galatasaray ile arasındaki puan farkını 5’e indirdi. Maç sonrası tribünlerde gerginlik yaşanırken, polisin müdahale ettiği bildirildi. Özellikle savunma oyuncusu Diego Carlos'a taraftardan büyük tepki geldi. Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı ise maç sonrası yaptığı açıklamada, “Şansımız çok zor gözüküyor” ifadelerini kullandı.

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Acun Ilıcalı maçın ardından açıklamalarda bulundu.

Acun Ilıcalı maçın ardından açıklamalarda bulundu.

Ilıcalı, 'Eğer bir suçlu aranıyorsa, biz de bunun bir parçasıyız. Gerçekten çok üzücü bir tablo. Şunu bilsinler ki, gece gündüz demeden Fenerbahçe için çalışıyoruz. Ama bazen ne yaparsanız yapın, işler yolunda gitmiyor. Futbolun doğasında da bu var. Bu puan kaybı bizim adımıza hem moral bozucu hem de yıkıcı oldu. Geriye dönüp baktığımda, iyi bir kadro kurduğumuza inanıyorum, elimizden geleni yaptık.' dedi.

Ilıcalı, "Şampiyonluk şansımız çok zor" açıklaması yaptı.

Ilıcalı, "Şampiyonluk şansımız çok zor" açıklaması yaptı.

Şampiyonluk şansının çok zor olduğunu söyleyen Ilıcalı sözlerini şu şekilde noktaladı: 

'Gerçekten elimizden gelen her şeyi ortaya koyduk. Ama futbol bu, ne olursa sahada oluyor. Taraftarımızdan içtenlikle özür diliyoruz. Verdikleri tepkiye de saygı duyuyoruz; kendi bakış açılarıyla haklılar. Önümüzde 6 maç var şansımız çok zor gözüküyor. Ancak biz, taraftarımızla, oyuncularımızla ve teknik ekibimizle son ana kadar mücadele etmeye kararlıyız.'

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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