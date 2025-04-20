Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı'dan Şampiyonluk Açıklaması

Ilıcalı, 'Eğer bir suçlu aranıyorsa, biz de bunun bir parçasıyız. Gerçekten çok üzücü bir tablo. Şunu bilsinler ki, gece gündüz demeden Fenerbahçe için çalışıyoruz. Ama bazen ne yaparsanız yapın, işler yolunda gitmiyor. Futbolun doğasında da bu var. Bu puan kaybı bizim adımıza hem moral bozucu hem de yıkıcı oldu. Geriye dönüp baktığımda, iyi bir kadro kurduğumuza inanıyorum, elimizden geleni yaptık.' dedi.