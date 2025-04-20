Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı'dan Şampiyonluk Açıklaması
Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında Kayserispor ile 3-3 berabere kaldı. Bu sonuçla sarı-lacivertliler, lider Galatasaray ile arasındaki puan farkını 5’e indirdi. Maç sonrası tribünlerde gerginlik yaşanırken, polisin müdahale ettiği bildirildi. Özellikle savunma oyuncusu Diego Carlos'a taraftardan büyük tepki geldi. Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı ise maç sonrası yaptığı açıklamada, “Şansımız çok zor gözüküyor” ifadelerini kullandı.
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Acun Ilıcalı maçın ardından açıklamalarda bulundu.
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Ilıcalı, "Şampiyonluk şansımız çok zor" açıklaması yaptı.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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