Fenerbahçe Puan Kaybetti, Icardi Paylaşımla Kendini Hatırlattı
Fenerbahçe evinde Kayserispor'la 3-3 berabere kaldı. Galatasaray zirvede 5 puan farkla önde şampiyonluk yarışına devam ediyor. Fenerbahçe'nin bu sürpriz puan kaybının ardından Mauro Icardi de sosyal medyada paylaşım yaptı. Icardi, Fenerbahçe'nin kritik puan kayıplarındaki paylaşımlarına bugün de devam etmiş oldu.
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Fenerbahçe'de hayal kırıklığı var.
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Icardi de paylaşımla bu kervana katıldı.
Mauro Icardi'nin paylaşımı:
Son paylaşım ise üzerinde "Ali Koç" yazılı formayla verdiği poz oldu.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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