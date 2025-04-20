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Fenerbahçe Puan Kaybetti, Icardi Paylaşımla Kendini Hatırlattı

Fenerbahçe Puan Kaybetti, Icardi Paylaşımla Kendini Hatırlattı

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
20.04.2025 - 22:41

Fenerbahçe evinde Kayserispor'la 3-3 berabere kaldı. Galatasaray zirvede 5 puan farkla önde şampiyonluk yarışına devam ediyor. Fenerbahçe'nin bu sürpriz puan kaybının ardından Mauro Icardi de sosyal medyada paylaşım yaptı. Icardi, Fenerbahçe'nin kritik puan kayıplarındaki paylaşımlarına bugün de devam etmiş oldu.

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Fenerbahçe'de hayal kırıklığı var.

Fenerbahçe'de hayal kırıklığı var.

Fenerbahçe kazanması halinde puan farkını üçe düşürerek şampiyonluk iddiasını sürdürecekti. Ancak Kayserispor karşısında bırakılan iki puan farkın 5 olmasına neden oldu. 

Sosyal medya ve stadyumdaki Fenerbahçelilerin isyanı gündem olurken Galatasaray cephesi de büyük sevinç yaşıyor.

Icardi de paylaşımla bu kervana katıldı.

Icardi de paylaşımla bu kervana katıldı.

Fenerbahçe'nin puan kayıplarından sonra sosyal medya paylaşımlarıyla gündeme gelen Icardi bu geceyi de boş geçmedi. Arjantinli golcü Fenerbahçe'nin Kayserispor'la 3-3 berabere kaldığı maçtan sonra Instagram'dan göndermeli bir story paylaştı.

Mauro Icardi'nin paylaşımı:

Mauro Icardi'nin paylaşımı:

Son paylaşım ise üzerinde "Ali Koç" yazılı formayla verdiği poz oldu.

Son paylaşım ise üzerinde "Ali Koç" yazılı formayla verdiği poz oldu.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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