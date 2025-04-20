Fenerbahçe Puan Kaybetti, Icardi Paylaşımla Kendini Hatırlattı

Fenerbahçe evinde Kayserispor'la 3-3 berabere kaldı. Galatasaray zirvede 5 puan farkla önde şampiyonluk yarışına devam ediyor. Fenerbahçe'nin bu sürpriz puan kaybının ardından Mauro Icardi de sosyal medyada paylaşım yaptı. Icardi, Fenerbahçe'nin kritik puan kayıplarındaki paylaşımlarına bugün de devam etmiş oldu.