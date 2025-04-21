Emre Belözoğlu, Serdar Ali Çelikler'i Kastederek "İlk Kez Bu Kadar Sert Konuşuyorum" Dedi

Belözoğlu yorumlarına aynı sertlikle devam ederken, 'İlk kez bu kadar sert konuşuyorum, bunu da sadece komşuluk hatrına dile getiriyorum.' diyerek şunları söyledi:

'Bu ülkede, bu kitle var oldukça – özellikle hiçbir şeyden haberi olmayan ama milyonlar kazananları izlemeye çalışan bir izleyici kitlesi oldukça – ve bu düzenin üstüne inşa edildiği, bu isimleri 'bir şey sanan' yöneticiler oldukça, kimse gerçek anlamda saha içini konuşamaz. Sahada olan biten, bu gösterinin gölgesinde kalır. Sonuç olarak, elindeki kıymetli insanlar da zamanla değersizleşir ve bu çarpık piyasanın içinde tutunamaz.'