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Emre Belözoğlu, Serdar Ali Çelikler'i Kastederek "İlk Kez Bu Kadar Sert Konuşuyorum" Dedi

Emre Belözoğlu, Serdar Ali Çelikler'i Kastederek "İlk Kez Bu Kadar Sert Konuşuyorum" Dedi

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
21.04.2025 - 10:06

Bugünlerde Antalyaspor'un teknik direktörlüğünü yapan Emre Belözoğlu, 343 Digital'de katıldığı bir programda ilginç açıklamalara imza attı. Serdar Ali Çelikler'i kastederek yaptığı yorumlar ise çok konuşulacak cinstendi. Serdar Ali Çelikler'i ima ederek 'kola dibi gözlükleriyle' diye eleştiri yapan Belözoğlu, 'toksiklik' eleştirisi de yaptı.

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Emre Belözoğlu, Arda Turan'ın eşi Aslıhan Turan'ın sunduğu programa konuk oldu.

Emre Belözoğlu, Arda Turan'ın eşi Aslıhan Turan'ın sunduğu programa konuk oldu.

Aslıhan Turan, 'Arda şöyle bir şey söylüyor, 'Türkiye'de saha içine odaklansak saha içini konuşsak saha içine odaklansak bütün sorunlar çözülür. Biz daha çok ülke olarak saha dışındaki şeyleri konuşmayı seviyoruz' diyor. Sen ne söylemek istersin?' diye sorunca Belözoğlu, bir dokun bin ah işit gibi ağır bir konuşmaya imza attı.

Emre Belözoğlu, Serdar Ali Çelikler'i kastederek yaptığı yorumla bu soruya cevap verdi.

Emre Belözoğlu, Serdar Ali Çelikler'i kastederek yaptığı yorumla bu soruya cevap verdi.

Belözoğlu, 'Kola dibi gözlükleriyle çıkıp televizyonda yıllarını futbola vermiş insanları yarım dakikalık konuşmalarıyla kendilerince madara ettiğini düşünen bir kitle oluştu. Hiç umrumda olmayan çok toksik bir kitle oluştu.' dedi. Emre Belözoğlu insanların deneyimlemedikleri bir alanı eleştirdiklerini söyleyerek bunun değişmesinin zor olduğunu söyledi.

"İlk kez bu kadar sert konuşuyorum"

"İlk kez bu kadar sert konuşuyorum"

Belözoğlu yorumlarına aynı sertlikle devam ederken, 'İlk kez bu kadar sert konuşuyorum, bunu da sadece komşuluk hatrına dile getiriyorum.' diyerek şunları söyledi: 

'Bu ülkede, bu kitle var oldukça – özellikle hiçbir şeyden haberi olmayan ama milyonlar kazananları izlemeye çalışan bir izleyici kitlesi oldukça – ve bu düzenin üstüne inşa edildiği, bu isimleri 'bir şey sanan' yöneticiler oldukça, kimse gerçek anlamda saha içini konuşamaz. Sahada olan biten, bu gösterinin gölgesinde kalır. Sonuç olarak, elindeki kıymetli insanlar da zamanla değersizleşir ve bu çarpık piyasanın içinde tutunamaz.'

"Böyle adamlar var diye bu işten vazgeçmeyeceğiz"

"Böyle adamlar var diye bu işten vazgeçmeyeceğiz"

'Ya herro ya merro' diyen Emre Belözoğlu bi işten vazgeçmeyeceğini söyledi. Belözoğlu, 'Bizi eleştirdikleri yer, aslında en uzak oldukları alan; hayatlarında ne deneyimlemişler ne de gerçekten anlamışlar. Ama ne yazık ki bu, sürekli kendini tekrar eden bir döngü. Türkiye'de bunu değiştirecek bir güç var mı, yok mu bilmiyorum ama sırf böyle insanlar var diye bu yoldan dönmeyeceğiz. Asla pes etmeyeceğiz; ya herro ya merro, sonunda kimin kazanacağını hep birlikte göreceğiz.' dedi.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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