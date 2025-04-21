Emre Belözoğlu, Serdar Ali Çelikler'i Kastederek "İlk Kez Bu Kadar Sert Konuşuyorum" Dedi
Bugünlerde Antalyaspor'un teknik direktörlüğünü yapan Emre Belözoğlu, 343 Digital'de katıldığı bir programda ilginç açıklamalara imza attı. Serdar Ali Çelikler'i kastederek yaptığı yorumlar ise çok konuşulacak cinstendi. Serdar Ali Çelikler'i ima ederek 'kola dibi gözlükleriyle' diye eleştiri yapan Belözoğlu, 'toksiklik' eleştirisi de yaptı.
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Emre Belözoğlu, Arda Turan'ın eşi Aslıhan Turan'ın sunduğu programa konuk oldu.
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Emre Belözoğlu, Serdar Ali Çelikler'i kastederek yaptığı yorumla bu soruya cevap verdi.
"İlk kez bu kadar sert konuşuyorum"
"Böyle adamlar var diye bu işten vazgeçmeyeceğiz"
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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