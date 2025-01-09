O Senin Pişmanlığın mı?
O Senin Pişmanlığın mı?
Belki bir karar, belki bir tercih, belki de kaçırılan bir fırsat... Kimi zaman bir kelime, kimi zaman bir bakış olabilir. Ancak her ne olursa olsun, pişmanlıklarımız hayatımızın en gizli köşelerinde saklı duran, bizi biz yapan unsurlardan biri. Pişmanlıklar bazen acı verir, bazen yaralar açar. Ancak onlar olmadan, belki de hayatın ne olduğunu, ne olmadığını anlamayız.
O Senin Pişmanlığın mı?
Haydiiiii!
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1. Cinsiyetini seçer misin?
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2. Yaşını da seçer misin?
3. Eski sevgilinle hala iletişimde misin?
4. O ilişkinin bitmesinin ardından kendini nasıl hissettin?
5. Eski ilişkinin bitmesiyle hayatına daha fazla anlam katabildin mi?
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6. İlişkide verdiğin sözleri tuttun mu?
7. Onunla yaşadığın ilişki kusursuz muydu?
8. Eski sevgilinle ayrıldığında nasıl hissettin?
9. O ilişkin bittiğinde değiştiğini düşünüyor musun?
10. Son olarak aşık olmak senin için artık zor mu?
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O senin pişmanlığın!
O senin pişmanlığın değil!
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2021 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik Bölümü’nden mezun olduktan sonra, medya ve dijital içerik üretimi alanındaki kariyerime Onedio bünyesinde başladım. Kariyerim boyunca, farklı kategorilerde içerik üreterek geniş bir deneyim kazandım. Ancak, özellikle test kategorisindeki içeriklerime odaklanarak, hedef kitleyi hem eğlendirmeyi hem de onlara değerli bir deneyim sunmayı amaçladım. Yaratıcı içeriklerle, okuyucuların ilgisini çekmek ve onların dijital ortamda keyifli vakit geçirmelerini sağlamak, çalışma anlayışımın temelini oluşturuyor. Hem içerik üretimi hem de dijital medya trendlerini takip etme konusundaki tutkum, beni sürekli olarak gelişen medya dünyasına uyum sağlamaya yönlendiriyor.
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