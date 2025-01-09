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O Senin Pişmanlığın mı?

O Senin Pişmanlığın mı?

Sena Erdoğdu
Sena Erdoğdu - Test Editörü
09.01.2025 - 11:01

Belki bir karar, belki bir tercih, belki de kaçırılan bir fırsat... Kimi zaman bir kelime, kimi zaman bir bakış olabilir. Ancak her ne olursa olsun, pişmanlıklarımız hayatımızın en gizli köşelerinde saklı duran, bizi biz yapan unsurlardan biri. Pişmanlıklar bazen acı verir, bazen yaralar açar. Ancak onlar olmadan, belki de hayatın ne olduğunu, ne olmadığını anlamayız. 

O Senin Pişmanlığın mı?

Haydiiiii!

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1. Cinsiyetini seçer misin?

2. Yaşını da seçer misin?

3. Eski sevgilinle hala iletişimde misin?

3. Eski sevgilinle hala iletişimde misin?

4. O ilişkinin bitmesinin ardından kendini nasıl hissettin?

4. O ilişkinin bitmesinin ardından kendini nasıl hissettin?

5. Eski ilişkinin bitmesiyle hayatına daha fazla anlam katabildin mi?

5. Eski ilişkinin bitmesiyle hayatına daha fazla anlam katabildin mi?
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6. İlişkide verdiğin sözleri tuttun mu?

6. İlişkide verdiğin sözleri tuttun mu?

7. Onunla yaşadığın ilişki kusursuz muydu?

8. Eski sevgilinle ayrıldığında nasıl hissettin?

8. Eski sevgilinle ayrıldığında nasıl hissettin?

9. O ilişkin bittiğinde değiştiğini düşünüyor musun?

10. Son olarak aşık olmak senin için artık zor mu?

10. Son olarak aşık olmak senin için artık zor mu?
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O senin pişmanlığın!

O senin pişmanlığın!

O senin pişmanlığın! O his, içinde yıllardır biriken ve seni boğan, geçmişin yüklerinden bir parça. Ama unutmamalısın ki, pişmanlık bir insanın geçmişiyle yüzleşmesinin doğal bir sonucu olabilir. Fakat bu duyguyu, sadece bir suçluluk duygusu ya da karamsar bir anı olarak görmek, ona haksızlık etmek olur. Çünkü pişmanlık, aslında bir farkındalık yaratır; neyi yanlış yaptığını anlamanın, daha doğru adımlar atmanın ve hayatını yeniden şekillendirmenin bir aracı olabilir. O pişmanlık, geçmişin hatalarına takılıp kalmaman gerektiğini sana anlatan bir rehberdir. Ama asıl mesele, pişmanlıkla nasıl ilerleyeceğindir. Onu, kendine zarar veren bir yük olarak taşımak yerine, seni daha iyi bir insan yapacak bir ders olarak kabul etmek gerekir. Pişmanlık, geçmişin seni hapseden bir kural değil; senin geleceğini şekillendiren, sana daha bilinçli kararlar almayı öğreten bir anahtardır. O yüzden o pişmanlıkla barış, onu kabul et ama aynı zamanda ona takılı kalma. Geçmişin seni belirlemesin, çünkü senin en büyük gücün, pişmanlıklarınla nasıl barıştığını bilmende gizlidir.

O senin pişmanlığın değil!

O senin pişmanlığın değil!

O senin pişmanlığın değil! Belki de yıllarca sana yük olmasına izin verdiğin, seni sıkıştıran o duygu aslında bir başkasıyla ya da bir durumla ilgili değil, tamamen senin kendi içsel dünyandaki bir yansıman. O pişmanlık, bir zamanlar düşündüğün gibi sana ait değil. Dışarıdan, başkalarının beklentileri ve toplumsal normlar üzerinden sana yüklenen bir suçluluk hissi belki de seni yıllarca derinden etkiledi. Ama şimdi fark ediyorsun, o pişmanlık aslında senin değil. Kendini o kadar sert yargılamanın, geçmişteki hatalarını ve kararlarını yeniden sorgulamanın bir anlamı yok. Gerçek şu ki, sen elinden gelenin en iyisini yaptın o zamanlar. Şimdiye kadar geçmişinle, kırık dökük parçalarıyla barışmak, kendine nazik olmak ve başkalarının sesinden çok kendi içindeki sesi dinlemek gerek. O pişmanlık, aslında sana ait olmayan bir yükten başka bir şey değil. Onu bırak, çünkü senin gerçek sorumluluğun şu anki halin, mevcut seçimlerin ve geleceğin. Geçmişin, senin kim olduğunu değil, sadece bir zaman dilimindeki tecrübelerini yansıtır. Şimdi yeni bir farkındalıkla, o eski yükten özgürleşebilirsin. O pişmanlık artık senin değil; bırak, serbest bırak!

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Sena Erdoğdu
Sena Erdoğdu
Test Editörü
2021 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik Bölümü’nden mezun olduktan sonra, medya ve dijital içerik üretimi alanındaki kariyerime Onedio bünyesinde başladım. Kariyerim boyunca, farklı kategorilerde içerik üreterek geniş bir deneyim kazandım. Ancak, özellikle test kategorisindeki içeriklerime odaklanarak, hedef kitleyi hem eğlendirmeyi hem de onlara değerli bir deneyim sunmayı amaçladım. Yaratıcı içeriklerle, okuyucuların ilgisini çekmek ve onların dijital ortamda keyifli vakit geçirmelerini sağlamak, çalışma anlayışımın temelini oluşturuyor. Hem içerik üretimi hem de dijital medya trendlerini takip etme konusundaki tutkum, beni sürekli olarak gelişen medya dünyasına uyum sağlamaya yönlendiriyor.
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