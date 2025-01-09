Belki bir karar, belki bir tercih, belki de kaçırılan bir fırsat... Kimi zaman bir kelime, kimi zaman bir bakış olabilir. Ancak her ne olursa olsun, pişmanlıklarımız hayatımızın en gizli köşelerinde saklı duran, bizi biz yapan unsurlardan biri. Pişmanlıklar bazen acı verir, bazen yaralar açar. Ancak onlar olmadan, belki de hayatın ne olduğunu, ne olmadığını anlamayız.

O Senin Pişmanlığın mı?

Haydiiiii!