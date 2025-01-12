Osmanlı Tarihi Testinde 20/20 Yapmak Çok Kolay!
Osmanlı Tarihi Testinde 20/20 Yapmak Çok Kolay!
Osmanlı İmparatorluğu, dünya tarihine damgasını vurmuş, asırlar boyu üç kıtaya hükmetmiş muazzam bir devletti. Peki sen Osmanlı tarihine dair ne kadar bilgi sahibisin? Bu test, bilgini ölçerken tarih yolculuğuna da çıkaracak! Haydi bakalım, Osmanlı tarihine dair bildiklerinle ne kadar ileri gidebileceksin?
Hazırsan başla!
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1. Osmanlı Devleti'nin kurucusu kimdir?
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2. Osmanlı Devleti'nin başkentleri arasında yer almayan şehir hangisidir?
3. Osmanlı padişahları arasında en uzun süre tahtta kalan kimdir?
4. Osmanlı Devleti'nde Kanuni Sultan Süleyman döneminde yaşanan, Osmanlı'nın Avrupa'daki zirvesini simgeleyen savaş hangisidir?Mohaç Meydan Muharebesi
5. Osmanlı Devleti’nde yapılan ilk yazılı anayasa nedir?
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6. Osmanlı Devleti’nde ilk kez halifelik unvanını kullanan padişah kimdir?
7. Osmanlı’da ilk matbaa hangi dönemde kurulmuştur?
8. İlk defa Osmanlı-Avusturya savaşlarını sona erdiren ve taraflar arasında denge sağlayan antlaşma hangisidir?
9. Osmanlı Devleti’nin ilk defa Avrupa’da toprak kaybettiği antlaşma hangisidir?
10. Hangisi bağımsızlığını ilan ederek Osmanlı'dan ayrılan son Balkan devletidir?
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11. Lale Devri hangi padişah döneminde başlamıştır?
12. Osmanlı Devleti’nde ilk para bastıran padişah kimdir?
13. Osmanlı'da Tanzimat Fermanı'nın ilan edilme amacı nedir?
14. Osmanlı'nın Rusya ile yaptığı ve önemli sonuçlar doğuran 1774 antlaşması hangisidir?
15. Osmanlı Devleti’nde Fetret Devri neden ortaya çıkmıştır?
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16. Osmanlı Devleti’nin ilk resmî gazetesi hangisidir?
17. Osmanlı’da ilk dış borç hangi padişah döneminde alınmıştır?
18. Osmanlı’da “Islahat Fermanı”nın ilan edilme amacı nedir?
19. Osmanlı padişahlarının tahta çıkmadan önce sancakta görev yapmalarının amacı nedir?
20. Osmanlı’da içki yasağını sıkı bir şekilde uygulayan padişah kimdir?
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