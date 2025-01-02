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Y Kuşağını Övüyoruz: İşte Sadece Sizlerin Full Çekebileceği Test!

Y Kuşağını Övüyoruz: İşte Sadece Sizlerin Full Çekebileceği Test!

Tuğba Karakoç
Tuğba Karakoç - Onedio Üyesi
02.01.2025 - 13:01

90'lar çocukları, MSN dönemleri, eski telefon melodileri, diziler, şarkılar ve daha fazlasıyla şekillenmiş Y kuşağı için özel bir testle karşınızdayız! Hem nostaljik hem eğlenceli konular üzerine sorulmuş bu genel kültür testinde bakalım neler hatırlıyorsunuz? 

Hadi başlayalım!

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1. Bir dönemin unutulmaz dizisi “Kavak Yelleri” hangi Türk yapımı dizinin uyarlamasıdır?

1. Bir dönemin unutulmaz dizisi “Kavak Yelleri” hangi Türk yapımı dizinin uyarlamasıdır?

2. MSN’de birine “nudge” atmak ne işe yarardı?

2. MSN’de birine “nudge” atmak ne işe yarardı?

3. Tarkan’ın 2001 çıkışlı ünlü şarkısı “Kuzu Kuzu” hangi albümdedir?

3. Tarkan’ın 2001 çıkışlı ünlü şarkısı “Kuzu Kuzu” hangi albümdedir?

4. 2000’lerde çocukları ekran başına toplayan “Pokemon”un ana karakteri kimdir?

4. 2000’lerde çocukları ekran başına toplayan “Pokemon”un ana karakteri kimdir?

5. Y kuşağının unutamadığı oyunlardan biri olan “GTA: Vice City”de ana karakterin adı nedir?

5. Y kuşağının unutamadığı oyunlardan biri olan “GTA: Vice City”de ana karakterin adı nedir?
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6. 2000’lerin başında çok popüler olan “Bling bling” terimi neyi ifade eder?

6. 2000’lerin başında çok popüler olan “Bling bling” terimi neyi ifade eder?

7. Bir dönemin vazgeçilmezi olan Tamagotchi nedir?

7. Bir dönemin vazgeçilmezi olan Tamagotchi nedir?

8. Y kuşağının izlediği TRT yapımı animasyonun adı nedir?

8. Y kuşağının izlediği TRT yapımı animasyonun adı nedir?

9. Türkiye’de ilk defa 90’larda büyük bir hit haline gelen yabancı dizi “Baywatch” hangi konuyu işliyordu?

9. Türkiye’de ilk defa 90’larda büyük bir hit haline gelen yabancı dizi “Baywatch” hangi konuyu işliyordu?

10. Y kuşağı için dönüm noktası olan “2006 Dünya Kupası” şampiyonu hangi ülke olmuştur?

10. Y kuşağı için dönüm noktası olan “2006 Dünya Kupası” şampiyonu hangi ülke olmuştur?

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Tuğba Karakoç
Tuğba Karakoç
Onedio Üyesi
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