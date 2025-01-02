Y Kuşağını Övüyoruz: İşte Sadece Sizlerin Full Çekebileceği Test!
Y Kuşağını Övüyoruz: İşte Sadece Sizlerin Full Çekebileceği Test!
90'lar çocukları, MSN dönemleri, eski telefon melodileri, diziler, şarkılar ve daha fazlasıyla şekillenmiş Y kuşağı için özel bir testle karşınızdayız! Hem nostaljik hem eğlenceli konular üzerine sorulmuş bu genel kültür testinde bakalım neler hatırlıyorsunuz?
Hadi başlayalım!
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1. Bir dönemin unutulmaz dizisi “Kavak Yelleri” hangi Türk yapımı dizinin uyarlamasıdır?
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2. MSN’de birine “nudge” atmak ne işe yarardı?
3. Tarkan’ın 2001 çıkışlı ünlü şarkısı “Kuzu Kuzu” hangi albümdedir?
4. 2000’lerde çocukları ekran başına toplayan “Pokemon”un ana karakteri kimdir?
5. Y kuşağının unutamadığı oyunlardan biri olan “GTA: Vice City”de ana karakterin adı nedir?
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6. 2000’lerin başında çok popüler olan “Bling bling” terimi neyi ifade eder?
7. Bir dönemin vazgeçilmezi olan Tamagotchi nedir?
8. Y kuşağının izlediği TRT yapımı animasyonun adı nedir?
9. Türkiye’de ilk defa 90’larda büyük bir hit haline gelen yabancı dizi “Baywatch” hangi konuyu işliyordu?
10. Y kuşağı için dönüm noktası olan “2006 Dünya Kupası” şampiyonu hangi ülke olmuştur?
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