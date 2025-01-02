Y Kuşağını Övüyoruz: İşte Sadece Sizlerin Full Çekebileceği Test!

90'lar çocukları, MSN dönemleri, eski telefon melodileri, diziler, şarkılar ve daha fazlasıyla şekillenmiş Y kuşağı için özel bir testle karşınızdayız! Hem nostaljik hem eğlenceli konular üzerine sorulmuş bu genel kültür testinde bakalım neler hatırlıyorsunuz?

Hadi başlayalım!