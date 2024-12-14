Hangi Örümcek Adam Senin Karakterine Benziyor?
Hangi Örümcek Adam Senin Karakterine Benziyor?
Örümcek Adam, sadece süper güçleriyle değil, farklı karakterleriyle de herkesin kalbini fetheden bir kahraman. Her biri farklı bir dünyadan gelen Örümcek Adam versiyonları, farklı kişilik özelliklerini temsil ediyor. Peki, senin karakterin hangi Örümcek Adam’a daha yakın?
Bu testi çöz ve içindeki süper kahramanı keşfet!
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1. Bir sorunla karşılaştığında nasıl tepki verirsin?
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2. Günlük hayatta ne kadar enerjiksin?
3. Hangi alanda daha başarılısın?
4. Sosyal bir ortamda nasıl davranırsın?
5. Hangi süper güç seni daha çok cezbediyor?
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6. Kendini nasıl tanımlarsın?
7. Stres altında nasıl hareket edersin?
8. Özgürlüğe nasıl bakarsın?
9. Teknolojiyle aran nasıl?
10. Dostların seni nasıl tanımlar?
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Peter Parker – Klasik Örümcek Adam 🕷️
Andrew Garfield (The Amazing Spider-Man) 🕸️
Tom Holland (MCU Örümcek Adam) 🕷️
Miles Morales (Yeni Nesil Örümcek Adam) 🕷️
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