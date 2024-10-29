İçindeki Kurt mu Kuzu mu?
İçindeki Kurt mu Kuzu mu?
Hayatta nasıl birisin? Sessiz ve sakin bir kuzu mu, yoksa lider ruhlu ve güçlü bir kurt mu? Karakterimizin derinlerinde yatan özellikler, yaşam tarzımızı, ilişkilerimizi ve nasıl kararlar aldığımızı etkiler. Bu test, senin içindeki 'kurt' veya 'kuzu' tarafını keşfetmek için hazırlandı
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1. Bir işte liderlik yapmaktan hoşlanır mısın?
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2. Bir tartışmada nasıl tepki verirsin?
3. Sosyal ortamlarda ne kadar aktifsindir?
4. Bir grup içinde nasıl davranırsın?
5. Birisi seni sinirlendirdiğinde ne yaparsın?
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6. Stresle nasıl başa çıkarsın?
7. Kendini nasıl tanımlarsın?
8. Risk almayı sever misin?
9. Bir problemle karşılaştığında nasıl tepki verirsin?
10. Hedeflerine nasıl ulaşırsın?
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Kurt!
Kuzu
Tilki
Kelebek
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