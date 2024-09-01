Karakterin Kurt Gibi mi Tilki Gibi mi?
Karakterin Kurt Gibi mi Tilki Gibi mi?
İçinde gizlediğin karakterin hangi hayvana benziyor? Kurt gibi lider ruhlu, güçlü ve kararlı mısın yoksa tilki gibi zeki, kurnaz ve çevik mi? Belki de tamamen başka bir yönünü keşfedeceksin!
Hazırsan başlayalım!
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1. Öncelikle cinsiyetini seçer misin?
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2. Bir tartışma sırasında genellikle nasıl davranırsınız?
3. Bir problemle karşılaştığınızda ne yaparsınız?
4. İnsanlarla iletişim kurarken hangi özelliğinizi öne çıkarırsınız?
5. Hayatta en çok hangi değeri önemsersiniz?
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6. Bir arkadaşınız size ihtiyacı olduğunu söylediğinde nasıl tepki verirsiniz?
7. İş yerinde bir kriz anında nasıl davranırsınız?
8. Başarının sizin için anlamı nedir?
9. Size güvenen insanlara karşı tutumunuz nasıldır?
10. Bir grup etkinliğinde rolünüz genellikle nedir?
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Kurt gibi kararlı ve güçlüsün!
Tilki gibi zeki ve kurnazsın!
Aslan gibi güçlü ve cesursun!
Baykuş gibi bilge ve sakinsin!
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