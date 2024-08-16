İlişkiniz Hangi Hayvan Gibi?
İlişkiniz Hangi Hayvan Gibi?
Aşk ilişkileri, tıpkı hayvanlar dünyasında olduğu gibi çeşitli dinamiklerle doludur. Kimisi sadakatli ve koruyucu, kimisi eğlenceli ve enerjik, kimisi ise sakin ve huzur vericidir. Peki, sizin aşk ilişkiniz hangi hayvanı andırıyor?
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1. Bir anlaşmazlık yaşadığınızda nasıl davranırsınız?
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2. Partnerinizle en çok ne yapmaktan hoşlanırsınız?
3. İlişkinizde sadakat ne kadar önemlidir?
4. Birlikte geçirdiğiniz tatil nasıl olur?
5. Birbirinize nasıl iltifat edersiniz?
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6. İlişkinizi en iyi tanımlayan kelime hangisi?
7. Bir tartışma sırasında nasıl hissedersiniz?
8. Birlikte zaman geçirirken en çok hangi aktiviteyi yaparsınız?
9. Sevginizi ifade etme şekliniz nedir?
10. Birlikte hayalinizdeki evi tasarlasanız, nasıl olurdu?
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İlişkiniz bir koala gibi: Sakin ve huzur dolu!
İlişkiniz bir aslan gibi: Tutkulu ve güçlü!
İlişkiniz bir yunus gibi: Eğlenceli ve neşeli
İlişkiniz bir kaplumbağa gibi: Derin ve sabırlı
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