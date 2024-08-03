Aşkta Zıt Kutupların İnsanı mısın?
Aşkta Zıt Kutupların İnsanı mısın?
İlişkilerdeki dinamiklerin nasıl olduğunu merak ediyor musunuz? Zıt kutuplar mı yoksa aynı kutuplar mı sizi daha çok çekiyor?
Haydi öğrenelim!
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1. İlk buluşmada en çok neye dikkat edersiniz?
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2. Tartışma sırasında nasıl tepki verirsiniz?
3. Partnerinizle zaman geçirirken en çok ne yapmayı seversiniz?
4. Partnerinizin hangi özelliği sizi daha çok çeker?
5. İlişkilerde neye önem verirsiniz?
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6. Partnerinizle bir konuda anlaşmazlık yaşadığınızda ne yaparsınız?
7. Birlikte yapmayı en sevdiğiniz etkinlik nedir?
8. İdeal bir partnerde hangi özellikleri ararsınız?
9. İlişkilerde hangi konu sizi daha çok rahatsız eder?
10. Partnerinizle ne sıklıkla tartışırsınız?
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Aynı kutuplara çekiliyorsunuz!
Tutku ve heyecan arayan bir insansınız!
Huzur arayan bir insansınız!
Zıt kutuplara çekiliyorsunuz!
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