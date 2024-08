Kız Çocuğun mu Olacak Erkek Çocuğun mu?

Hem kız hem de erkek çocuklarla mükemmel bir uyum içindesiniz. Sevgi dolu, dengeli ve her iki cinsiyetin de ihtiyaçlarına cevap verebilecek bir kişiliğe sahipsiniz. Kızınızla duygusal bağlar kurup onun narin dünyasına adım atarken, oğlunuzla da enerjik ve macera dolu anlar yaşayacaksınız. Her iki dünyayı bir arada tutabilme yeteneğiniz, çocuklarınıza hem sevgi hem de disiplinle yaklaşmanızı sağlayacak. Onların her ikisi de sizinle birlikte büyüyüp gelişecek, her biri size farklı ama eşit derecede büyük bir sevgiyle bağlanacak.