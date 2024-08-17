Kız Çocuğun mu Olacak Erkek Çocuğun mu?
Kız Çocuğun mu Olacak Erkek Çocuğun mu?
Bebeğinizin cinsiyeti hakkında bir tahminde bulunmak ister misiniz? Bu test, hayat tarzınız, karakteriniz ve tercihlerinizden yola çıkarak kız mı yoksa erkek çocuk mu sahibi olacağınızı tahmin ediyor. Eğlenceli ve düşündürücü sorularla dolu bu teste katılın ve sonucunuzu öğrenin!
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1. Çocukluk hayaliniz neydi?
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2. Hangi tür filmleri daha çok seversiniz?
3. Sabahları ilk işiniz nedir?
4. Tatilde nereye gitmeyi tercih edersiniz?
5. Arkadaşlarınız sizi nasıl tanımlar?
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6. En sevdiğiniz renk hangisi?
7. Hangisini yaparken kendinizi daha mutlu hissedersiniz?
8. Hafta sonu planınız nedir?
9. Hangi tür müzikleri dinlemekten keyif alırsınız?
10. Hangi hayvan size daha yakın?
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Kızınız olacak!
Oğlunuz olacak!
Bir kız bir oğlan!
Sürprizlere açık olun!
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Kızınız olacak! İnşallah. Çok isterim 💙
1) Mimarlık yok ne seçeyim ben şimdi? Bu testten çıkayım en iyisi...