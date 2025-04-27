Sizi Çok İyi Anlıyoruz! Kaygılı Bağlananların İlişkide Yaşadığı 12 Endişe
İlişkilerdede kaygılı bağlanma yaşayan biriyseniz her şey sizin için çok daha zordur. İlişkide mutluluğun tadını çıkarmak yerine kaygı yaşar, birçok şeyin keyfine varamazsınız. Bu içeriğimizde kaygılı bağlananların yaşadığı endişelerden bahsettik…
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1. Partnerinin ilgisini kaybetme
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2. Terk edilme korkusu yaşama
3. Partnerin duygularından emin olamama
4. Mesajlara anında cevap bekleme
5. Geçmiş ilişkilerle kıyaslama
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6. Sürekli onay arayışına girme
7. Başka şeylerle ilgilenmeye izin vermeme
8. Küçük sorunları büyütme
9. Aşırı fiziksel yakınlık isteme
10. Sosyal çevreden rahatsız olma
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11. Kendi değerini sorgulama
12. Sürekli ayrılığı düşünme
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