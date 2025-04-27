Sizi Çok İyi Anlıyoruz! Kaygılı Bağlananların İlişkide Yaşadığı 12 Endişe

Partneri ona onu ne kadar sevdiğini söylüyor olsa bile bu hiçbir zaman yeterli gelmez. Hem hareketler hem de sözler ile gösterilen sevgi bir süreliğine idare etse bile bir döngü kurulur ve bu döngü boyunca partnerinden sevgi sözcükleri duyması gerekir. Eğer partneri o gün daha az sevgi sözcüğü kullandıysa bu onun büyük bir kaygı yaşamasına sebep olur.