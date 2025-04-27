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Sizi Çok İyi Anlıyoruz! Kaygılı Bağlananların İlişkide Yaşadığı 12 Endişe

etiket Sizi Çok İyi Anlıyoruz! Kaygılı Bağlananların İlişkide Yaşadığı 12 Endişe

Radlands
Radlands - Onedio Üyesi
27.04.2025 - 23:46

İlişkilerdede kaygılı bağlanma yaşayan biriyseniz her şey sizin için çok daha zordur. İlişkide mutluluğun tadını çıkarmak yerine kaygı yaşar, birçok şeyin keyfine varamazsınız. Bu içeriğimizde kaygılı bağlananların yaşadığı endişelerden bahsettik…

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1. Partnerinin ilgisini kaybetme

Kaygılı bağlananlar partnerlerinin onlara karşı olan ilgisinin her an azalabileceği korkusuyla hareket ederler. Bir şey anlattıktan sonra pişmanlık duyar, “Acaba bu beni sevmeyi bırakmasına sebep olur mu?” diye kara kara düşünürler. Bu nedenle partnerlerinin ilgisini kaybetmemek için devamlı onun ilgi çekici davranır, sevgi arayışında bulunurlar.

2. Terk edilme korkusu yaşama

Kaygılı bağlanmanın temelinde yer alan şeylerden biri de terk edilmektir. Partnerler arasında yaşanan ufacık tartışmalar veya araya giren kısa mesafeler bu terk edilme korkusunu besler. Kaygılı bağlanan kişi, partnerinin ondan her an ayrılabileceği korkusuyla hareket eder. Bu yüzden de kendi bağımsızlığını bırakıp sınırlarını yok saymaya hazır hale gelir.

3. Partnerin duygularından emin olamama

Partneri ona onu ne kadar sevdiğini söylüyor olsa bile bu hiçbir zaman yeterli gelmez. Hem hareketler hem de sözler ile gösterilen sevgi bir süreliğine idare etse bile bir döngü kurulur ve bu döngü boyunca partnerinden sevgi sözcükleri duyması gerekir. Eğer partneri o gün daha az sevgi sözcüğü kullandıysa bu onun büyük bir kaygı yaşamasına sebep olur.

4. Mesajlara anında cevap bekleme

Atılan her mesaja hemen dönebiliyor muyuz? O an işimiz olabiliyor, enerjimiz olmayabiliyor veya sadece canımız istemeyebiliyor. Ancak kaygılı bağlanan partnerler bunları göz önünde bulundurmaz. Mesaj attıklarında partnerlerinin hızlıca onlara dönüş yapmasını beklerler. Mesaj gelmediğinde ise ilgisizlik veya uzaklaşma olarak yorumlarlar.

5. Geçmiş ilişkilerle kıyaslama

Bu kıyaslamayı kendi geçmiş ilişkileriyle yapabilecekleri gibi asıl olarak partnerlerinin geçmiş ilişkileriyle kendilerini kıyaslarlar. Devamlı olarak “Benden önceki sevgilisi daha mı güzel/yakışıklıydı?”, “Acaba onunla benimle olduğundan daha mı mutluydu?” gibi sorularla kendilerini büyük bir kıyaslamanın içine sokarlar.

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6. Sürekli onay arayışına girme

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Duygulardan emin olunamadığını söylemiştik. Bunun bir benzeri de onay ile karşımıza çıkar. Partnerden beklenen sevgi geliyor olsa bile sözlü olarak da “Beni gerçekten seviyor musun?” gibi onay cümleleri de mutlaka yer alır. Bu onay tam da onların aklındaki gibi olmadığında tatmin olmazlar.

7. Başka şeylerle ilgilenmeye izin vermeme

İlişkilerde her iki tarafın da kendine ait alanı ve zamanı vardır. Ancak kaygılı bağlanıldığında bu zaman algısı tamamen bozulur. Partner başka bir şeyle uğraşmak istediğinde ona saygı gösterilmez, ilişkide büyük bir sorun yaşandığı düşünülür. Partnerinin ne kendine ne de ondan başkasına vakit ayırmasını istemezler.

8. Küçük sorunları büyütme

Her ilişkide tartışmalar olur, bundan doğal bir şey yoktur. Ama kaygılı bağlanan bir partner söz konusuysa bu küçük tartışmalar bir anda büyük bir tehdit olarak algılanır. Küçük anlaşmazlıklar, yanlış anlaşılmalar gibi şeyler bir anda ilişkinin tamamı sorgulanıyormuş gibi bir korkuyla karşılanır.

9. Aşırı fiziksel yakınlık isteme

İlişkilerde iki taraf da birbirini seviyorsa fiziksel yakınlık olur. Tabii bu fiziksel yakınlık her ilişkide aynı değildir. Kimileri daha çok teması severken, kimileri ise sevgisini bu yolla göstermezler. Kaygılı bağlanan partner için ilişkide sağlanamayan fiziksel yakınlık büyük bir sorundur. Partnerinin onu sevmekten vazgeçtiğini düşündürtür.

10. Sosyal çevreden rahatsız olma

Yukarıda da bahsettiğimiz gibi, kaygılı bağlananlar partnerlerinin onlardan başka biriyle vakit geçirmesinden pek hoşlanmazlar. Bu nedeniyle partnerlerinin sosyal çevresinden de rahatsız olmaya başlarlar. Partnerlerinin onlarla daha fazla ilgilenmesi için onu sosyal izolasyona iterler.

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11. Kendi değerini sorgulama

Kaygılı bağlanma yalnızca partneri yormaz, aynı zamanda kaygılı bağlanan kişiye de zarar verir. Hatta ilişkiye verilen zarardan çok daha fazlasını birey kendisine verir. Bu tarz bir ilişkideyken insan devamlı olarak kendi değerini sorgular. Partnerin beklentilerini karşılayamama veya terk edilme korkusu gibi şeyler öz güveni sarsar.

12. Sürekli ayrılığı düşünme

Geldik son maddeye… Kaygılı bağlanan birisi ilişkisini ele alırken hep ayrılığı da düşünür. Ayrılığı düşünmek onu birçok açıdan strese sokar ve bu döngüden bir türlü kurtulamaz hale gelir. Partnerin her davranışından bir şey çıkarmaya çalışmak çok zordur. Profesyonel destek alarak kaygılı bağlanma biçimini hafifletebilirsiniz.

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Radlands
Radlands
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