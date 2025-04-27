Şakir Paşa Ailesi'ne Cem Yiğit Üzümoğlu'nun Sahnesi Damga Vurdu: "Özgürlüğüme Dokunuyor"

Sahnede Fahrünnisa ve Cevat arasında resim çizmekle ilgili bir sohbet geçiyor. 'Ben başkalarının nasıl resim yaptığını biliyorum, benim Cevat'ın nasıl resim yaptığını öğrenmem gerekiyor' diyen Cevat'a Fahrünnisa, 'Başkaları gibi çizseniz olmuyor mu?' diye soruyor. Cevat ise, 'Hayır, başkalarının çizdiği çizgiden çizmek özgürlüğüme dokunuyor.' diye cevap veriyor.