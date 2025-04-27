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Şakir Paşa Ailesi'ne Cem Yiğit Üzümoğlu'nun Sahnesi Damga Vurdu: "Özgürlüğüme Dokunuyor"

Şakir Paşa Ailesi'ne Cem Yiğit Üzümoğlu'nun Sahnesi Damga Vurdu: "Özgürlüğüme Dokunuyor"

Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
27.04.2025 - 23:20

NOW TV'nin sevilen dizisi Şakir Paşa Ailesi'nde sular durulmuyor. Yayınlandığı günden bu yana başına gelmedik kalmayan Şakir Paşa Ailesi'nin başrolü Cem Yiğit Üzümoğlu, Ekrem İmamoğlu ve boykot desteğinin ardından gözaltına alınmış ve yurt dışı yasağı ve adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı. Paylaşımlarıyla gündemden düşmeyen ünlü oyuncunun dizinin son bölümündeki repliği bölüme damga vurdu.

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Ünlü oyuncu Cem Yiğit Üzümoğlu, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasının ardından boykot çağrısına verdiği destek sebebiyle gözaltına alınmıştı.

Ünlü oyuncu Cem Yiğit Üzümoğlu, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasının ardından boykot çağrısına verdiği destek sebebiyle gözaltına alınmıştı.

Adli kontrol ve yurt dışı yasağıyla serbest bırakılan Cem Yiğit Üzümoğlu'nun gözaltına alınma sebebinin bir WhatsApp grubu kurarak İmamoğlu'na destek protestolarına ünlü isimlerin katılması için çağrıda bulunması olduğu iddia edilmişti. 

İddiaları yalanlayan ve İmamoğlu'na destek paylaşımlarına devam eden Cem Yiğit Üzümoğlu, 15. bölümünde sezon finali yapacak Şakir Paşa Ailesi'ne damga vuran bir sahnede rol aldı.

Cevat'ın Fahrünnisa'yla konuşması sosyal medyada gündem oldu.

Cevat'ın Fahrünnisa'yla konuşması sosyal medyada gündem oldu.

Sahnede Fahrünnisa ve Cevat arasında resim çizmekle ilgili bir sohbet geçiyor. 'Ben başkalarının nasıl resim yaptığını biliyorum, benim Cevat'ın nasıl resim yaptığını öğrenmem gerekiyor' diyen Cevat'a Fahrünnisa, 'Başkaları gibi çizseniz olmuyor mu?' diye soruyor. Cevat ise, 'Hayır, başkalarının çizdiği çizgiden çizmek özgürlüğüme dokunuyor.' diye cevap veriyor.

Bu söz, Cem Yiğit Üzümoğlu'nun canlandırdığı Halikarnas Balıkçısı'na ait bir söz.

Bu söz, Cem Yiğit Üzümoğlu'nun canlandırdığı Halikarnas Balıkçısı'na ait bir söz.

Gerçek hayattan uyarlanan hikayede Cem Yiğit Üzümoğlu'nun hayat verdiği Cevat Şakir Kabaağaçlı'nın ünlü bir sözüne dizide yer verilmesi tüyleri diken diken etti. Cem Yiğit Üzümoğlu ve Zeynep Ebrar Karaca'nın sahnesi büyük beğeni topladı.

O sahneyi buradan izleyebilirsiniz:

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Merve Ersoy
Merve Ersoy
TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
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