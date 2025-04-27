Şakir Paşa Ailesi'ne Cem Yiğit Üzümoğlu'nun Sahnesi Damga Vurdu: "Özgürlüğüme Dokunuyor"
NOW TV'nin sevilen dizisi Şakir Paşa Ailesi'nde sular durulmuyor. Yayınlandığı günden bu yana başına gelmedik kalmayan Şakir Paşa Ailesi'nin başrolü Cem Yiğit Üzümoğlu, Ekrem İmamoğlu ve boykot desteğinin ardından gözaltına alınmış ve yurt dışı yasağı ve adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı. Paylaşımlarıyla gündemden düşmeyen ünlü oyuncunun dizinin son bölümündeki repliği bölüme damga vurdu.
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Ünlü oyuncu Cem Yiğit Üzümoğlu, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasının ardından boykot çağrısına verdiği destek sebebiyle gözaltına alınmıştı.
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Cevat'ın Fahrünnisa'yla konuşması sosyal medyada gündem oldu.
Bu söz, Cem Yiğit Üzümoğlu'nun canlandırdığı Halikarnas Balıkçısı'na ait bir söz.
O sahneyi buradan izleyebilirsiniz:
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Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
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