Serdar Ali Çelikler, Galatasaray'ın Leroy Sane ile Anlaştığını İddia Etti

Galatasaray, Süper Lig'in 33. haftasında Eyüpspor'u deplasmanda 5-1 gibi net bir skorla yenerek önemli bir galibiyet aldı ve Fenerbahçe ile arasındaki 5 puanlık farkı korudu.

Bu galibiyetle birlikte sarı kırmızılılar, şampiyonluk yolunda bir adım daha önde duruyor. Ayrıca, transfer çalışmaları hız kesmeden devam ediyor. Futbol yorumcusu Serdar Ali Çelikler, Galatasaray'ın Bayern Münih'ten Leroy Sane'yi transfer ettiğini iddia etti. Bu iddia, taraftarlar arasında büyük heyecan yarattı.