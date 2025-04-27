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Serdar Ali Çelikler, Galatasaray'ın Leroy Sane ile Anlaştığını İddia Etti

Serdar Ali Çelikler, Galatasaray'ın Leroy Sane ile Anlaştığını İddia Etti

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
27.04.2025 - 22:41

Galatasaray, Süper Lig'in 33. haftasında Eyüpspor'u deplasmanda 5-1 gibi net bir skorla yenerek önemli bir galibiyet aldı ve Fenerbahçe ile arasındaki 5 puanlık farkı korudu.

Bu galibiyetle birlikte sarı kırmızılılar, şampiyonluk yolunda bir adım daha önde duruyor. Ayrıca, transfer çalışmaları hız kesmeden devam ediyor. Futbol yorumcusu Serdar Ali Çelikler, Galatasaray'ın Bayern Münih'ten Leroy Sane'yi transfer ettiğini iddia etti. Bu iddia, taraftarlar arasında büyük heyecan yarattı.

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Bayern'den ayrılacak.

Bayern'den ayrılacak.

Haziran ayında Bayern Münih ile sözleşmesi sona erecek olan Leroy Sane'nin geleceğine başka kulüpte devam edeceği düşünülüyor. Bayern Münih'in sözleşme teklif etmediği Sane için Türkiye iddiaları da hayli fazla.

Galatasaray'a müjdeyi Serdar Ali Çelikler verdi.

Galatasaray'a müjdeyi Serdar Ali Çelikler verdi.

Serdar Ali Çelikler, Eyüpspor-Galatasaray maç sonu yayınında 'Leroy Sane Galatasaray'a hayırlı olsun. Sane konusunda uluslararası arenada Galatasaray transferi bitirdi diyorlar' diye konuştu.

İbrahim Seten de benzer bir iddiayı dile getirmişti.

İbrahim Seten de benzer bir iddiayı dile getirmişti.

Seten, Barış Alper Yılmaz'ın yerine Sane'nin geleceğini iddia etmişti. Seten, 'Galatasaray’da Barış Alper’in yerine alınmak istenen oyunculardan biri Bayern Münih ile sözleşmesi sona eren Leroy Sane… Sane'nin Galatasaray'a gelmek için gönüllü olduğuna dair menajerler üzerinden yapılmış birtakım konuşmalar var. Galatasaray, Leroy Sane’yi transfer ederse hiç şaşırmam.' demişti.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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