Serdar Ali Çelikler, Galatasaray'ın Leroy Sane ile Anlaştığını İddia Etti
Galatasaray, Süper Lig'in 33. haftasında Eyüpspor'u deplasmanda 5-1 gibi net bir skorla yenerek önemli bir galibiyet aldı ve Fenerbahçe ile arasındaki 5 puanlık farkı korudu.
Bu galibiyetle birlikte sarı kırmızılılar, şampiyonluk yolunda bir adım daha önde duruyor. Ayrıca, transfer çalışmaları hız kesmeden devam ediyor. Futbol yorumcusu Serdar Ali Çelikler, Galatasaray'ın Bayern Münih'ten Leroy Sane'yi transfer ettiğini iddia etti. Bu iddia, taraftarlar arasında büyük heyecan yarattı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Bayern'den ayrılacak.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Galatasaray'a müjdeyi Serdar Ali Çelikler verdi.
İbrahim Seten de benzer bir iddiayı dile getirmişti.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın