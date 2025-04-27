Eyüpspor Taraftarı, Kulüp Başkanı Murat Özkaya'ya Galatasaray'la İlgili Tepki Gösterdi
Galatasaray, Eyüpspor'u deplasmanda 5-1 mağlup ederek zirvede önemli bir yol kat etti. Maçta ise ilginç anlar yaşandı. Tribünlerin Galatasaray'a küfürlü tezahürat etmesine kızan başkan Murat Özkaya, tribünleri uyardı. Ardından 2-0 geriye düşen Eyüpspor'da taraftarlar bu kez Özkaya'yı protesto etti.
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Eyüpspor başkanı Murat Özkaya'nın Galatasaray taraftarı olduğu biliniyor.
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Diğer taraftarların tepkisini çekiyor.
Bugün kendi tribünlerinden de tepki aldı.
Eyüpspor tribünleri Murat Özkaya'ya "Cimbom'un Çocuğu Murat Özkaya" diye tepki gösterdi. Özkaya'nın da bu duruma sinirlendiği görüldü.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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