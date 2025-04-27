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Eyüpspor Taraftarı, Kulüp Başkanı Murat Özkaya'ya Galatasaray'la İlgili Tepki Gösterdi

Eyüpspor Taraftarı, Kulüp Başkanı Murat Özkaya'ya Galatasaray'la İlgili Tepki Gösterdi

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
27.04.2025 - 21:17

Galatasaray, Eyüpspor'u deplasmanda 5-1 mağlup ederek zirvede önemli bir yol kat etti. Maçta ise ilginç anlar yaşandı. Tribünlerin Galatasaray'a küfürlü tezahürat etmesine kızan başkan Murat Özkaya, tribünleri uyardı. Ardından 2-0 geriye düşen Eyüpspor'da taraftarlar bu kez Özkaya'yı protesto etti.

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Eyüpspor başkanı Murat Özkaya'nın Galatasaray taraftarı olduğu biliniyor.

Eyüpspor başkanı Murat Özkaya'nın Galatasaray taraftarı olduğu biliniyor.

Galatasaray soyunma odasında şampiyonluk kutlarken ki görüntüleri için  çocukluğundan beri Galatasaray taraftarı olduğunu ve bunların normal olduğunu söyleyen Özkaya, takımıyla da başarılı bir sezon geçiriyor.

Diğer taraftarların tepkisini çekiyor.

Diğer taraftarların tepkisini çekiyor.

Galatasaraylı olduğunu gizlemeyen Murat Özkaya bu yönüyle rakip camiaların tepkisini çekiyor. Ancak Özkaya diğer takımlarla da yönetimsel olarak seviyeli bir ilişki yürütmeyi sürdürüyor.

Bugün kendi tribünlerinden de tepki aldı.

Bugün kendi tribünlerinden de tepki aldı.

Sözcü Gazetesi'nin maç içinden paylaştığı videolarda, Eyüpspor taraftarının Galatasaray aleyhine küfürlü tezahüratlarını duyan Murat Özkaya'nın yerinden kalkarak sert şekilde tribünleri uyardığı görülüyor. Yatışan tarafların daha sonra Eyüpspor'un yediği ikinci golle tekrar karşı karşıya geldiği görüldü.

Eyüpspor tribünleri Murat Özkaya'ya "Cimbom'un Çocuğu Murat Özkaya" diye tepki gösterdi. Özkaya'nın da bu duruma sinirlendiği görüldü.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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