Gaziantep FK Futbolcusu Ndiaye Kendisine Küfür Edenleri İfşaladı

Galatasaray ile şampiyonluk yarışındaki Fenerbahçe, Süper Lig'in 33. haftasında deplasmanda Gaziantep FK'yi 3-1 yenmişti. Mücadelenin bitiminde sarı-lacivertli kulübün kalecisi İrfan Can Eğribayat, şu açıklamalarda bulunmuştu:

'Badou N'Diaye maçtan sonra sırtıma dirsek atıyor. Haftaya Beşiktaş maçı var, ben ona bir şey yapamıyorum. Nerenin futbolcusu olduğunu iyi biliyorum. Önce insan olsun!'