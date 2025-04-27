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Gaziantep FK Futbolcusu Ndiaye Kendisine Küfür Edenleri İfşaladı

Gaziantep FK Futbolcusu Ndiaye Kendisine Küfür Edenleri İfşaladı

Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir - Spor Editörü
27.04.2025 - 14:55

Gaziantep FK - Fenerbahçe maçının ardından Fenerbahçe'nin kalecisi İrfan Can Eğribayat, ev sahibi ekibin orta sahası Ndiaye'nin kendisine dirsek attığını belirten açıklamalarıyla gündem olmuştu. Ndiaye, sosyal medya hesabından ırkçı ve küfürlü mesajlar aldığını ifşa etti.

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Ndiaye'nin paylaşımları 👇

Ndiaye'nin paylaşımları 👇

Bir dönem Galatasaray'da da forma giyen Senegalli orta saha, sosyal medya hesabından Fenerbahçe maçı sonrası taraftarların kendisine attığı mesajlarını yayınladı. Mesajlarda Ndiaye'nin ailesine küfür edildiği, ırkçı söylemlerde bulunulduğu görüldü.

Ne olmuştu?

Ne olmuştu?

Galatasaray ile şampiyonluk yarışındaki Fenerbahçe, Süper Lig'in 33. haftasında deplasmanda Gaziantep FK'yi 3-1 yenmişti. Mücadelenin bitiminde sarı-lacivertli kulübün kalecisi İrfan Can Eğribayat, şu açıklamalarda bulunmuştu:

'Badou N'Diaye maçtan sonra sırtıma dirsek atıyor. Haftaya Beşiktaş maçı var, ben ona bir şey yapamıyorum. Nerenin futbolcusu olduğunu iyi biliyorum. Önce insan olsun!'

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Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir
Spor Editörü
Sporun heyecanını kelimelere dökerken, dijital dünyanın ritmine ayak uydurmayı önemsiyorum. Günceli yakalayan, özgünlüğüyle öne çıkan içerikler üreterek, kitleme fark yaratan bir bakış açısı sunmayı hedefliyorum.
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