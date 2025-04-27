Gaziantep FK Futbolcusu Ndiaye Kendisine Küfür Edenleri İfşaladı
Gaziantep FK - Fenerbahçe maçının ardından Fenerbahçe'nin kalecisi İrfan Can Eğribayat, ev sahibi ekibin orta sahası Ndiaye'nin kendisine dirsek attığını belirten açıklamalarıyla gündem olmuştu. Ndiaye, sosyal medya hesabından ırkçı ve küfürlü mesajlar aldığını ifşa etti.
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Ndiaye'nin paylaşımları 👇
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