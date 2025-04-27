Futbola Veda Eden Hazard Bambaşka Spor Dalında Ortaya Çıktı
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Futbol kariyeri boyunca sakatlıklarla boğuşan Hazard, 10 Ekim 2023'te yeşil sahalara veda etmişti.
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Futboldan emekli olsa da spor tutkusundan vazgeçmedi.
İşte o anlar
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Sporun heyecanını kelimelere dökerken, dijital dünyanın ritmine ayak uydurmayı önemsiyorum. Günceli yakalayan, özgünlüğüyle öne çıkan içerikler üreterek, kitleme fark yaratan bir bakış açısı sunmayı hedefliyorum.
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