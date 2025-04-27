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Futbola Veda Eden Hazard Bambaşka Spor Dalında Ortaya Çıktı

Futbola Veda Eden Hazard Bambaşka Spor Dalında Ortaya Çıktı

Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir - Spor Editörü
27.04.2025 - 12:48

2023 yılının son aylarında futbol kariyerine nokta koyan Eden Hazard, spordan kopmadı. Belçikalı yıldız, İspanya'nın ünlü bisiklet organizasyonu Mallorca 312'de ortaya çıktı, 225 kilometrelik zorlu parkuru başarıyla tamamladı.

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Futbol kariyeri boyunca sakatlıklarla boğuşan Hazard, 10 Ekim 2023'te yeşil sahalara veda etmişti.

Futbol kariyeri boyunca sakatlıklarla boğuşan Hazard, 10 Ekim 2023'te yeşil sahalara veda etmişti.

Chelsea ve Real Madrid gibi dünya devlerinin formasını sırtına geçiren Belçikalı oyuncu, özellikle Madrid kariyerinde dibi görmüştü. 2019 yazında 120 milyon euro bedelle transfer olduğu eflatun-beyazlı kulüpte sadece 76 maça çıkabilmişti.

Futboldan emekli olsa da spor tutkusundan vazgeçmedi.

Futboldan emekli olsa da spor tutkusundan vazgeçmedi.

Henüz 32 yaşında futbolu bırakmak zorunda kalan bir dönemin yıldızı, İspanya'daki büyük bisiklet organizasyonu Mallorca 312'de görüntülendi. 225 kilometrelik zorlu parkuru başarıyla tamamladı.

İşte o anlar

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Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir
Spor Editörü
Sporun heyecanını kelimelere dökerken, dijital dünyanın ritmine ayak uydurmayı önemsiyorum. Günceli yakalayan, özgünlüğüyle öne çıkan içerikler üreterek, kitleme fark yaratan bir bakış açısı sunmayı hedefliyorum.
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