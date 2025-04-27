onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Spor
Futbol
Galatasaray
Galatasaray, Eyüpspor Engelini 5-1'lik Skorla Aşmayı Başardı

Galatasaray, Eyüpspor Engelini 5-1'lik Skorla Aşmayı Başardı

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
27.04.2025 - 21:00

Galatasaray, Fenerbahçe'nin kazandığı hafta hata yapmadı. Maç fazlasıyla 2'ye düşen fark tekrar beşe çıktı. Galatasaray Morata'nın yıldızlaştığı maçta Eyüpspor'u 5-1 yendi. 

Eyüpspor'un tek golü Lucas Claro'dan gelirken sarı kırmızılılarda Jelert, Osimhen, Torreira da gol sevinci yaşadı.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Galatasaray, Eyüpspor'a konuk oldu.

Galatasaray, Eyüpspor'a konuk oldu.

Galatasaray, Süper Lig'in 33. haftasında Eyüpspor'a konuk oldu. Teknik direktör Okan Buruk, Ziraat Türkiye Kupası'ndaki TÜMOSAN Konyaspor maçının ilk 11'inde 3 değişiklik yaparak, Muslera, Eren ve Gabriel Sara'yı sahaya sürdü. Yedek kulübesinde ise Günay Güvenç, Ismail Jakobs, Mertens ve diğer oyuncular yer aldı.

Okan Buruk, Kolombiyalı stoper Cuesta ve Danimarkalı bek Jelert'i kadroya almadı, ayrıca cezalı Barış Alper Yılmaz da kadroda yoktu.

Buruk, Süper Lig'deki 300. maçına çıktı. Kariyerinde 6 farklı takımda 299 maçta 159 galibiyet, 59 beraberlik ve 81 yenilgi aldı. Başakşehir ile 1, Galatasaray ile 2 şampiyonluk kazandı.

Gol yağmuru vardı.

Gol yağmuru vardı.

Galatasaray, Sallai ile perdeyi açarken devreyi de 1-0 önde kapattı. 

Devrenin ardından yine golle başlayan Galatasaray, sürpriz golcüsü Torreira ile bir kez daha gol buldu ve skoru 2-0'a getirdi.

Golcüler sahneye çıktı.

Golcüler sahneye çıktı.

Önce 71'de Victor Osimhen sahneye çıktı. 3-0'a gelen maçta rakip Lucas Claro ile golü buldu. 

Ardından 87 ve 89'da Alvaro Morata maçın skorunu belirledi. 

Galatasaray 5-1 kazanarak takipçisi Fenerbahçe ile farkı tekrar beşe çıkardı.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi Çekebilir

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
8
4
2
2
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın
enes tepe

Şampiyonun ayak sesleri

futboltopu20

😅😜🤣😛😄😁😃😝😆😂😛

"Akıllı Sıralama" filtresinde tüm yorumlara ulaşamıyor olabilirsiniz.
Rahatsız edici veya saldırgan yorumlar, "Tarihe Göre" filtresi altında yer almaktadır.