Galatasaray, Eyüpspor Engelini 5-1'lik Skorla Aşmayı Başardı
Galatasaray, Fenerbahçe'nin kazandığı hafta hata yapmadı. Maç fazlasıyla 2'ye düşen fark tekrar beşe çıktı. Galatasaray Morata'nın yıldızlaştığı maçta Eyüpspor'u 5-1 yendi.
Eyüpspor'un tek golü Lucas Claro'dan gelirken sarı kırmızılılarda Jelert, Osimhen, Torreira da gol sevinci yaşadı.
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Galatasaray, Eyüpspor'a konuk oldu.
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Gol yağmuru vardı.
Golcüler sahneye çıktı.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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