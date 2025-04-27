Galatasaray, Eyüpspor Engelini 5-1'lik Skorla Aşmayı Başardı

Galatasaray, Süper Lig'in 33. haftasında Eyüpspor'a konuk oldu. Teknik direktör Okan Buruk, Ziraat Türkiye Kupası'ndaki TÜMOSAN Konyaspor maçının ilk 11'inde 3 değişiklik yaparak, Muslera, Eren ve Gabriel Sara'yı sahaya sürdü. Yedek kulübesinde ise Günay Güvenç, Ismail Jakobs, Mertens ve diğer oyuncular yer aldı.

Okan Buruk, Kolombiyalı stoper Cuesta ve Danimarkalı bek Jelert'i kadroya almadı, ayrıca cezalı Barış Alper Yılmaz da kadroda yoktu.

Buruk, Süper Lig'deki 300. maçına çıktı. Kariyerinde 6 farklı takımda 299 maçta 159 galibiyet, 59 beraberlik ve 81 yenilgi aldı. Başakşehir ile 1, Galatasaray ile 2 şampiyonluk kazandı.