Liverpool Ligin Bitimine Haftalar Kala Şampiyonluğunu İlan Etti

Sezon başından beri istikrarlı şekilde zirvedeki yerini koruyan Liverpool nihayet mutlu sona ulaştı. Uzun zamandır şampiyonluğu hangi hafta kutlayacakları merak edilen Liverpool'un bir puan yeten günde Tottenham'ı 5-1 yendiği maç şampiyonluğunu ilan ettiği maça döndü.

Liverpool bu zaferle yirminci şampiyonluğunu elde etmiş oldu.