Liverpool Ligin Bitimine Haftalar Kala Şampiyonluğunu İlan Etti
Sezon başından beri istikrarlı şekilde zirvedeki yerini koruyan Liverpool nihayet mutlu sona ulaştı. Uzun zamandır şampiyonluğu hangi hafta kutlayacakları merak edilen Liverpool'un bir puan yeten günde Tottenham'ı 5-1 yendiği maç şampiyonluğunu ilan ettiği maça döndü.
Liverpool bu zaferle yirminci şampiyonluğunu elde etmiş oldu.
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Liverpool'dan Tottenham'a 5 gollü tarife...
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Tarihi sezonda tarihi zafer...
30 yıllık hasretin ardından ikinci şampiyonluk...
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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