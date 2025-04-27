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Liverpool Ligin Bitimine Haftalar Kala Şampiyonluğunu İlan Etti

Liverpool Ligin Bitimine Haftalar Kala Şampiyonluğunu İlan Etti

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
27.04.2025 - 21:55

Sezon başından beri istikrarlı şekilde zirvedeki yerini koruyan Liverpool nihayet mutlu sona ulaştı. Uzun zamandır şampiyonluğu hangi hafta kutlayacakları merak edilen Liverpool'un bir puan yeten günde Tottenham'ı 5-1 yendiği maç şampiyonluğunu ilan ettiği maça döndü. 

Liverpool bu zaferle yirminci şampiyonluğunu elde etmiş oldu.

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Liverpool'dan Tottenham'a 5 gollü tarife...

Liverpool'dan Tottenham'a 5 gollü tarife...

Anfield'daki karşılaşmada Tottenham, İngiliz forvet Dominic Solanke'nin 12. dakikada attığı golle öne geçti. Ancak sadece 4 dakika sonra Kolombiyalı forvet Luis Diaz, Liverpool'u eşitliğe taşıyan golü kaydetti. 

24.dakikada Alexis Mac Allister'ın uzak mesafeden attığı golle 'Kırmızılar' 2-1 öne geçti. 34. dakikada Hollandalı forvet Cody Gakpo'nun attığı golle Liverpool soyunma odasına 3-1'lik üstünlükle girdi.

İkinci yarının başlarında, 63. dakikada Mısırlı yıldız Muhammed Salah, ceza sahası içinden yaptığı şık vuruşla skoru 4-1'e taşıdı. Tottenham'ın defans oyuncusu Destiny Udogie, 69. dakikada yanlışlıkla topu kendi ağlarına göndererek maçı 5-1'lik skorla tamamladı.

Tarihi sezonda tarihi zafer...

Tarihi sezonda tarihi zafer...

Liverpool, bu galibiyetle 82 puana ulaşarak bitime 4 hafta kala sezon şampiyonluğunu garantiledi. Tottenham ise 37 puanla 16. sırada bulunuyor.

30 yıllık hasretin ardından ikinci şampiyonluk...

30 yıllık hasretin ardından ikinci şampiyonluk...

Son olarak 2019-2020 sezonunda 30 yıllık şampiyonluk hasretine son veren Liverpool, bu sezon yeniden elde ettiği şampiyonlukla taraftarını mutlu etti. 

Bu şampiyonlukla Liverpool, Manchester United'ı da yakaladı.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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