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Naci Görür'ün İnşaat Ziyareti Tepkilerin Odağında: Sosyal Medyada 'Reklam' Eleştirisi

Naci Görür'ün İnşaat Ziyareti Tepkilerin Odağında: Sosyal Medyada 'Reklam' Eleştirisi

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Yaşam Editörü
27.04.2025 - 15:41

İstanbul'da meydana gelen depremin ardından gündemde yakından takip edilen bir isim de Naci Görür oldu. Kahramanmaraş depremlerinden önce o bölgeyi uyarmasıyla tanınan Görür, İstanbul'da yaşanan depremin, olası İstanbul depreminin bir öncüsü olduğunu ifade etti. 6.2 büyüklüğündeki depremin, beklenen deprem olmadığını belirten Görür'ün her açıklaması yakından takip ediliyor.

Naci Görür'ün inşaatı süren bir konuta yaptığı ziyaret ise tepkilerin odağında.

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Yer Bilimci Prof. Dr. Naci Görür, açıklamalarıyla yakından takip ediliyor.

Yer Bilimci Prof. Dr. Naci Görür, açıklamalarıyla yakından takip ediliyor.

İstanbul'da meydana gelen 6.2'lik depremin ardından gözler uzman isimlere çevrildi. Bugüne kadar olası bir Marmara depremine karşı vatandaşları uyaran isimlerin açıklamaları yakından takip edildi. Kahramanmaraş depremleri öncesi o bölgeyi uyaran bir isim olan Naci Görür, bu süreçte yine gündemdeki yerini korudu.

6.2'lik depremin 'beklenen deprem' olmadığını söyleyen Görür, 'Bu oluşan depremler enerjiyi boşaltmadığı gibi Marmara’nın içindeki fay tehdidini ortadan kaldırmadı. Tam aksine tehididi daha fazla artırdı.' açıklamasında bulundu.

Şener Üşümezsoy ise Görür'ün bu açıklamalarının tam tersini, yani İstanbul'da bir daha deprem olmayacağını söylüyor.

Uzman isimlerin fikir ayrılıkları devam ederken Naci Görür, sosyal medyadaki bir videoyla gündeme geldi.

Uzman isimlerin fikir ayrılıkları devam ederken Naci Görür, sosyal medyadaki bir videoyla gündeme geldi.

Görür, yapımı süren bir inşaatı ziyaret etti. Söz konusu inşaatın sosyal medya hesaplarından paylaşılan videoda Görür öncelikle İstanbul depremi hakkında bilgiler verdi.

'Depremin şiddeti kuzeyden güneye doğru artıyor.' diyen Görür, 'Özellikle kıyı şeritlerinde belli yerlerde dokuz şiddeti devam ediyor.' ifadelerine yer verdi.

Naci Görür'ün böyle bir videoda yer alması ise sosyal medyada "reklam" tepkilerine neden oldu.

Naci Görür'ün böyle bir videoda yer alması ise sosyal medyada "reklam" tepkilerine neden oldu.

Henüz inşaatı süren bir konutu ziyaret eden Görür'ün binaların depreme dayanıklılığını övmesi, sosyal medyada tepkilere neden oldu. Görür, videoda 'Böyle iyi yapılmış mühendislik hizmeti görmüş projelerde bir şey olmaz.' ifadelerine yer verdi.

Söz konusu videoya ise "reklam" tepkileri artıyor.

Söz konusu videoya ise "reklam" tepkileri artıyor.

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Dilara Bağcı
Dilara Bağcı
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
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