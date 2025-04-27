Naci Görür'ün İnşaat Ziyareti Tepkilerin Odağında: Sosyal Medyada 'Reklam' Eleştirisi

İstanbul'da meydana gelen depremin ardından gündemde yakından takip edilen bir isim de Naci Görür oldu. Kahramanmaraş depremlerinden önce o bölgeyi uyarmasıyla tanınan Görür, İstanbul'da yaşanan depremin, olası İstanbul depreminin bir öncüsü olduğunu ifade etti. 6.2 büyüklüğündeki depremin, beklenen deprem olmadığını belirten Görür'ün her açıklaması yakından takip ediliyor.

Naci Görür'ün inşaatı süren bir konuta yaptığı ziyaret ise tepkilerin odağında.