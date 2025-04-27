Naci Görür'ün İnşaat Ziyareti Tepkilerin Odağında: Sosyal Medyada 'Reklam' Eleştirisi
İstanbul'da meydana gelen depremin ardından gündemde yakından takip edilen bir isim de Naci Görür oldu. Kahramanmaraş depremlerinden önce o bölgeyi uyarmasıyla tanınan Görür, İstanbul'da yaşanan depremin, olası İstanbul depreminin bir öncüsü olduğunu ifade etti. 6.2 büyüklüğündeki depremin, beklenen deprem olmadığını belirten Görür'ün her açıklaması yakından takip ediliyor.
Naci Görür'ün inşaatı süren bir konuta yaptığı ziyaret ise tepkilerin odağında.
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Yer Bilimci Prof. Dr. Naci Görür, açıklamalarıyla yakından takip ediliyor.
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Uzman isimlerin fikir ayrılıkları devam ederken Naci Görür, sosyal medyadaki bir videoyla gündeme geldi.
Naci Görür'ün böyle bir videoda yer alması ise sosyal medyada "reklam" tepkilerine neden oldu.
Söz konusu videoya ise "reklam" tepkileri artıyor.
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2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
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