"İstanbul'u Terk Edemem" Diyen Prof. Dr. İlber Ortaylı'dan Yeni İstanbul Depremi Yorumu

İstanbul'da meydana gelen 6.2 büyüklüğündeki deprem, gündemdeki yerini koruyor. Uzmanların farklu görüşler bildirdiği depremin ardından yapılacak açıklamalar büyük bir merakla takip ediliyor. Naci Görür, İstanbulluları farklı bir depreme karşı daha uyarırken Celal Şengör de vatandaşların İstanbul'u terk etmesi gerektiğini belirtiyor.

'İstanbul'u terk edemem' diyen Prof. Dr. İlber Ortaylı, Hürriyet'te kaleme aldığı yazısında İstanbul depremine bir kez daha değindi.

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