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"İstanbul'u Terk Edemem" Diyen Prof. Dr. İlber Ortaylı'dan Yeni İstanbul Depremi Yorumu

"İstanbul'u Terk Edemem" Diyen Prof. Dr. İlber Ortaylı'dan Yeni İstanbul Depremi Yorumu

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Yaşam Editörü
27.04.2025 - 10:03

İstanbul'da meydana gelen 6.2 büyüklüğündeki deprem, gündemdeki yerini koruyor. Uzmanların farklu görüşler bildirdiği depremin ardından yapılacak açıklamalar büyük bir merakla takip ediliyor. Naci Görür, İstanbulluları farklı bir depreme karşı daha uyarırken Celal Şengör de vatandaşların İstanbul'u terk etmesi gerektiğini belirtiyor. 

'İstanbul'u terk edemem' diyen Prof. Dr. İlber Ortaylı, Hürriyet'te kaleme aldığı yazısında İstanbul depremine bir kez daha değindi.

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İstanbul depremi sonrası uzman isimlerden farklı açıklamalar geldi.

İstanbul depremi sonrası uzman isimlerden farklı açıklamalar geldi.

Bugüne kadar büyüklüğünün 7 üzerine çıkacağı söylenen bir İstanbul depremi bekleniyordu. 23 Nisan'da yaşanan 6.2'lik deprem ise uzman isimlerin görüş ayrılıklarına sebep oldu. 

Prof. Dr. Şener Üşümezsoy, “İstanbul’da artık büyük deprem olmayacak” diyerek İstanbul'un deprem riskinin ortadan kalktığını iddia etti. 

Naci Görür ise deprem riskinin ortadan kalkmadığını, bu söylemlerin bilime uygun olmadığını belirtti. Öte yandan Prof. Dr. Celal Şengör de 'Artık en mantıklı adım, şehri terk etmek” diye konuştu.

Uzman isimlerin açıklamalarının ardından Prof. Dr. İlber Ortaylı'dan yanıt geldi. Ortaylı, İstanbul'u terk etmeyeceğini 'Bir gün herkes İstanbul’u terk ederse olmaz. İstanbul’u terk edemem ben.” diyerek belirtti.

Detaylar için;

İlber Ortaylı kaleme aldığı yeni yazısında ise "İlle de Japon olmaya gerek yok." diyerek İstanbul depreminden bahsetti.

İlber Ortaylı kaleme aldığı yeni yazısında ise "İlle de Japon olmaya gerek yok." diyerek İstanbul depreminden bahsetti.

Hürriyet'te bir yazı kaleme alan İlber Ortaylı, Papa'nın vefatına değindi. Papa'nın vefatını Roma'ya giden bir uçaktayken öğrenen Ortaylı, neler yaşandığını aktardı. Daha sonra Papa'nın kiliseye olan katkılarını değerlendiren isim son olarak İstanbul depreminden bahsetti.

Roma'da olduğu için İstanbul depremini yaşamayan Ortaylı, 'ROMA’dan aniden dönme ihtiyacı hissettim. Deprem haberi gelmişti. İnsan böyle zamanlarda evinden uzak kalmak istemiyor.' açıklamasında bulundu.

Depremin kendisinden çok yaşanan probleme dikkat çeken isim, 'asıl dayanılmaz olan yönü buydu: organizasyonsuzluk.' dedi.

Naci Görür, yaptığı açıklamalarda Türkiye'nin de bir Japonya olmasını istediğini söylemişti. Ortaylı ise köşe yazısını şu ifadelerle noktalandırdı:

Toplum olarak, davranış biçimimizle ve örgütlenmemizle depreme karşı dayanıklı değiliz. Bunun için ille de Japon olmaya gerek yok. Türkler tarih boyunca organize bir milletti. Bugünkü dağınıklığın ve ilkesizliğin burada hiçbir yeri olmamalı.

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Dilara Bağcı
Dilara Bağcı
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
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Jonathan

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