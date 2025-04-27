"İstanbul'u Terk Edemem" Diyen Prof. Dr. İlber Ortaylı'dan Yeni İstanbul Depremi Yorumu
İstanbul'da meydana gelen 6.2 büyüklüğündeki deprem, gündemdeki yerini koruyor. Uzmanların farklu görüşler bildirdiği depremin ardından yapılacak açıklamalar büyük bir merakla takip ediliyor. Naci Görür, İstanbulluları farklı bir depreme karşı daha uyarırken Celal Şengör de vatandaşların İstanbul'u terk etmesi gerektiğini belirtiyor.
'İstanbul'u terk edemem' diyen Prof. Dr. İlber Ortaylı, Hürriyet'te kaleme aldığı yazısında İstanbul depremine bir kez daha değindi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
İstanbul depremi sonrası uzman isimlerden farklı açıklamalar geldi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
İlber Ortaylı kaleme aldığı yeni yazısında ise "İlle de Japon olmaya gerek yok." diyerek İstanbul depreminden bahsetti.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın
3 bilindik, meşhur, 3 kafadan, 3 farklı ses. Ezogelin tarifi çıkarmışlar. Sabahları bunlara da bir reality şov programı yapsınlar. Biz kendi araştırmalarımız... Devamını Gör