Mimar Sinan Eserleri Yüzyıllara Meydan Okuyor: Mimar Sinan Eserlerinde Deprem İçin Hangi Önlemleri Aldı?

O zamanların mimarisinde dolgu malzemesi olarak Horasan harcı kullanılırdı. Mimar Sinan bu harcın içerisine ilaveler yaparak çok daha sağlam bir harç olmasını sağladı. Sinan harcın içerisine yumurta beyazı, peynir ve soğan gibi malzemeler ekledi. Bunun sebebi ise harcın protein ve kükürt açısından zenginleştirilmesini sağlamaktı. Böylece Sinan'ın hazırlamış olduğu harç, normal Horasan harcından 2 kat daha sağlam bir hale geldi. Ayrıca eserlerin daha esnek olmasını ve depremde zarar görmemesini sağladı.

Mimar Sinan'ın bu denli büyük ve sağlam bir yapı inşa ederken dikkat ettiği diğer bir konu da statik oldu. Yapının oluşturduğu on binlerce ton ağırlık, yapının duvar ve sütunlarına eşit bir miktarda dağıtıldı.

Süleymaniye Camii'nin en dikkat çekici tarafı ise büyük kubbesidir. Sinan, bu kadar büyük bir kubbenin inşası sırasında ileri matematikten yararlandı. Statik yük, pencere sayısı, kubbe yüksekliği, kubbe ağırlığı, duvar kalınlığı gibi 13 farklı denklem bir arada hesaplandı.

Süleymaniye Cami'nin 17 Ağustos 1999 depreminden tam 7 kat büyüklüğündeki bir depremden sonra bile yıkılmayacağı düşünülür. Yapılan simülatör deneyleri Süleymaniye Camii'nin 1999 depremi büyüklüğünden tam 7 kat büyüklüğündeki bir depremden bile sağlam çıkabileceğini gösterdi. Bunu sağlayan şey ise binaların sahip olduğu esneklik.