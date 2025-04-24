Mimar Sinan Eserleri Yüzyıllara Meydan Okuyor: Mimar Sinan Eserlerinde Deprem İçin Hangi Önlemleri Aldı?
Ülkemizde meydana gelen büyük depremler binlerce can ve mal kaybına sebep oluyor. Bunun en büyük sebebinin ise aslında deprem değil, güvensiz binalar olduğunu artık biliyoruz. Yeni yapılan binaların daha sağlam olmasını bekliyoruz ancak durum tam tersi. Böyle durumlarla karşılaşınca aklımıza gelen ilk isim Mimar Sinan oluyor. Mimar Sinan, yüzyıllar önce yaşamış olmasına, bugünün teknolojisine sahip olmamasına rağmen deprem sonrasında sapasağlam duran eserler inşa etti. Peki Mimar Sinan'ın sırrı neydi?
Gelin birlikte inceleyelim...
Kaynak: TRT Belgesel
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Türkiye, bir deprem ülkesi.
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Yaşadığımız deprem felaketi sonrasında adını bir kez daha andığımız isim Mimar Sinan oldu.
Süleymaniye Camii, bugüne kadar 90 depremi hiç hasarsız atlattı.
Evliya Çelebi Süleymaniye Camii'nin 3 sene boyunca toprak üzerine çıkmadığını yazar. Mimar Sinan bunun nedenini padişaha bile açıklamaz.
Zemin yeterince sıkıştıktan sonra sağlam bir temel atılmaya başlanır.
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Süleymaniye Camii'nin ve Mimar Sinan'ın diğer eserlerinin bu denli sağlam olmasının diğer bir sırrı ise Mimar Sinan'ın geliştirmiş olduğu harçtır.
Günümüzün yaylı sistemlerinin temelleri: Taş örgüsü.
Mimar Sinan'ın deprem terazileri!
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2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
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