Reklam Yapmakla Eleştirilen Naci Görür'den Gündem Olan Videoya Açıklama Geldi
Prof. Dr. Naci Görür'ün İstanbul depreminin ardından yaptığı açıklamalar yakından takip ediliyor. Görür, özellikle Kahramanmaraş depremi yaşanmadan önce yaptığı uyarılarla vatandaşların güven duyduğu bir isim haline gelmişti. Fakat Görür, geçtiğimiz günlerde sosyal medyada yayılan bir videonun ardından eleştirilerin hedefi haline geldi.
Bir inşaat firmasını ziyaret eden Görür, reklam yapmakla eleştirildi. Görür, o videoya dair açıklamasını Hürriyet'ten Fulya Soybaş'a yaptı.
Kaynak: Hürriyet / Fulya Soybaş
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Naci Görür'e 'reklam' eleştirisi.
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Naci Görür, sosyal medyada gündem olan videoya dair açıklama yaptı.
Söz konusu inşaatın sahibi olan şirket tarafından da bir açıklama yapıldı.
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2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
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fbnin 50 m2 stadyumu derhal istimlak edilip depreme hazırlık önlem için değerlendirilmeli
hiç biriniz üşümezsoy hocamız kadar güven vermiyorsunuz!! o yanına aldığın japonuda al git inşaat firmalarını denetlemeye devam et sen
ama hocam dediniz olmadı dediniz olmadı dediniz olmadı. olmayacaksa olmuyordur hocam.