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Reklam Yapmakla Eleştirilen Naci Görür'den Gündem Olan Videoya Açıklama Geldi

Reklam Yapmakla Eleştirilen Naci Görür'den Gündem Olan Videoya Açıklama Geldi

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Yaşam Editörü
29.04.2025 - 12:45

Prof. Dr. Naci Görür'ün İstanbul depreminin ardından yaptığı açıklamalar yakından takip ediliyor. Görür, özellikle Kahramanmaraş depremi yaşanmadan önce yaptığı uyarılarla vatandaşların güven duyduğu bir isim haline gelmişti. Fakat Görür, geçtiğimiz günlerde sosyal medyada yayılan bir videonun ardından eleştirilerin hedefi haline geldi.

Bir inşaat firmasını ziyaret eden Görür, reklam yapmakla eleştirildi. Görür, o videoya dair açıklamasını Hürriyet'ten Fulya Soybaş'a yaptı.

Kaynak: Hürriyet / Fulya Soybaş

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Naci Görür'e 'reklam' eleştirisi.

Naci Görür'e 'reklam' eleştirisi.

İstanbul'da 23 Nisan'da meydana gelen depremin 'beklenen' deprem olmadığını söyleyen Naci Görür, gündemin yakından takip edilen bir ismi oldu. Depremin ardından uzmanların görüşleri merakla beklenirken birçok kişi, Görür'ün açıklamalarına güvendiğini söylemişti. 

Fakat Naci Görür, geçtiğimiz günlerde sosyal medyada yayılan bir videonun ardından eleştirilerin hedefi haline geldi. Görür, bir inşaat firmasını ziyaret etmiş ve 'Böyle iyi yapılmış projelerde afet boyutunda bir şey olmaz.' demişti. O video, inşaat firmasının hesaplarından paylaşılmış ve vatandaşlardan da çok sert tepkiler yükselmişti.

Detaylar için;

Naci Görür, sosyal medyada gündem olan videoya dair açıklama yaptı.

Naci Görür, sosyal medyada gündem olan videoya dair açıklama yaptı.

İstanbul depremi hakkında Hürriyet'ten Fulya Soybaş'a konuşan Görür, kendisini eleştirenlere de şu ifadelerle yanıt verdi:

'Bu reklam filmi falan değil, şantiye ziyaretimde çekilmiş bir video. Bazı kötü niyetli insanların amacı, bu ziyaretlerimizi değişik şekillerde yorumlayıp, bizi kötülemek. Bunların nereden geldiği de belli aslında... “İstanbul’da deprem olacak” dediğim için yapıyorlar. Asıl ‘İstanbul’da deprem olmayacak’ diyenler, bu kadar insanın can güvenliğini hiçe saydıkları için büyük vebal altındalar, günah işliyorlar. Bu kadar insanın sebebi olacaklar.'

Görür, söz konusu videodaki inşaatın başında olan kişinin öğrencisi olduğunu belirterek kendisinin 'Hocam bir gel bak' dediğini ekledi. İnşaatı beğendiğini söyleyen Görür, 'yatay mimari olmasına rağmen Türkiye’de ilk kez bir binada izolatör kullanmışlar. Deprem izolatörleri bizde hastane gibi büyük yapılarda kullanılıyor. Bunu görmem için çağırdı, ben de öğrencimle iftihar ettim, “Aferin” dedim, çay içtik, depremle alakalı sorular sordular, yanıtladım.' dedi.

O sırada video ve fotoğraf çekildiğini söyleyen Görür, 'kendi sosyal medyalarına koymuşlar. Kötü niyetli, zavallı insanlar işte! Söz etmeye bile değmez ama... Ne diyeyim, Allah ıslah etsin. Şirket de yasal yollara baş vurdu zaten...' açıklamasında bulundu.

Söz konusu inşaatın sahibi olan şirket tarafından da bir açıklama yapıldı.

Söz konusu inşaatın sahibi olan şirket tarafından da bir açıklama yapıldı.

'Prof. Dr. Görür'ün şirketin projeleri ile ilişkilendirilmesine yönelik yanlış ve yanıltıcı yorumlar yapılıyor' denilerek yapılan açıklamada 'Naci Görür, konutlarımızın şantiyesini herhangi bir reklam çalışması kapsamında değil, tamamen bilimsel ve teknik bir değerlendirme amacıyla ziyaret etti. Prof. Dr. Naci Görür'ün reklam yüzü olması kesinlikle söz konusu değildir. Hiçbir ticari ilişkimiz bulunmuyor.' ifadelerine yer verildi.

Öte yandan Naci Görür'ün öğrencisi ve söz konusu şirketin Yönetim Kuru Başkanı Hocaoğlu da 'Naci Görür İTÜ'den hocamdır. Bu ziyaretin hocamızın uzmanlık alanı olan deprem bilimi ve yer bilimleri çerçevesinde, projemizde uygulanan tekniklerin değerlendirilmesi amacıyla gerçekleştirilmiştir. Ziyaret, tamamen bilgi paylaşımı ve bilimsel değerlendirme amacı taşımaktadır. Herhangi bir ticari, tanıtım veya reklam çalışması kapsamında yapılmamıştır.' açıklamasında bulundu.

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Dilara Bağcı
Dilara Bağcı
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
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futboltopu20

fbnin 50 m2 stadyumu derhal istimlak edilip depreme hazırlık önlem için değerlendirilmeli

Güven KURAN

hiç biriniz üşümezsoy hocamız kadar güven vermiyorsunuz!! o yanına aldığın japonuda al git inşaat firmalarını denetlemeye devam et sen

GardıropFuat

ama hocam dediniz olmadı dediniz olmadı dediniz olmadı. olmayacaksa olmuyordur hocam.