Reklam Yapmakla Eleştirilen Naci Görür'den Gündem Olan Videoya Açıklama Geldi

İstanbul depremi hakkında Hürriyet'ten Fulya Soybaş'a konuşan Görür, kendisini eleştirenlere de şu ifadelerle yanıt verdi:

'Bu reklam filmi falan değil, şantiye ziyaretimde çekilmiş bir video. Bazı kötü niyetli insanların amacı, bu ziyaretlerimizi değişik şekillerde yorumlayıp, bizi kötülemek. Bunların nereden geldiği de belli aslında... “İstanbul’da deprem olacak” dediğim için yapıyorlar. Asıl ‘İstanbul’da deprem olmayacak’ diyenler, bu kadar insanın can güvenliğini hiçe saydıkları için büyük vebal altındalar, günah işliyorlar. Bu kadar insanın sebebi olacaklar.'

Görür, söz konusu videodaki inşaatın başında olan kişinin öğrencisi olduğunu belirterek kendisinin 'Hocam bir gel bak' dediğini ekledi. İnşaatı beğendiğini söyleyen Görür, 'yatay mimari olmasına rağmen Türkiye’de ilk kez bir binada izolatör kullanmışlar. Deprem izolatörleri bizde hastane gibi büyük yapılarda kullanılıyor. Bunu görmem için çağırdı, ben de öğrencimle iftihar ettim, “Aferin” dedim, çay içtik, depremle alakalı sorular sordular, yanıtladım.' dedi.

O sırada video ve fotoğraf çekildiğini söyleyen Görür, 'kendi sosyal medyalarına koymuşlar. Kötü niyetli, zavallı insanlar işte! Söz etmeye bile değmez ama... Ne diyeyim, Allah ıslah etsin. Şirket de yasal yollara baş vurdu zaten...' açıklamasında bulundu.