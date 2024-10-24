Hangi Game of Thrones Karakterisin?
Hangi Game of Thrones Karakterisin?
Westeros'ta her karakterin kendine has bir hikayesi, gücü ve zaafı var. Kimileri onurlu savaşçılar, kimileri sinsice taht için entrikalar çevirmekte. Peki sen Westeros'ta kimin yerinde olurdun? Kılıcınla mı yönetirdin yoksa zekanla mı? Belki de bir ejderhaya bile hükmedebilirdin!
Bu test ile hangi Game of Thrones karakteri olduğunu keşfet!
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1. Öncelikle cinsiyetini seçer misin?
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2. Bir krallıkta hüküm sürmek için en önemli özellik nedir?
3. Savaş alanında kendini nasıl konumlandırırsın?
4. Bir tehlike anında ilk yapacağın şey ne olur?
5. Bir karar verirken hangi faktör senin için en önemlidir?
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6. Dostların senin hakkında ne der?
7. Hangi unsuru kontrol etmek isterdin?
8. Düşmanlarını nasıl alt edersin?
9. Aşk hayatında hangi tavrı benimserdin?
10. Hangi tür liderlik sana daha yakın?
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11. İhanetle karşılaştığında nasıl tepki verirsin?
Jon Snow
Arya Stark
Tyrion Lannister
Daenerys Targaryen
Ned Stark
Brienne of Tarth
Petyr Baelish
Cersei Lannister
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