Hangi Game of Thrones Karakterisin?

Westeros'ta her karakterin kendine has bir hikayesi, gücü ve zaafı var. Kimileri onurlu savaşçılar, kimileri sinsice taht için entrikalar çevirmekte. Peki sen Westeros'ta kimin yerinde olurdun? Kılıcınla mı yönetirdin yoksa zekanla mı? Belki de bir ejderhaya bile hükmedebilirdin!

Bu test ile hangi Game of Thrones karakteri olduğunu keşfet!