Senin ruhun Cersei Lannister gibi hırslı ve kararlı. Gücü ve iktidarı elde etmek için her yolu mübah görüyorsun. Senin için ailesi her şeydir ve onları korumak adına yapmayacağın şey yoktur. Cersei gibi, stratejik düşüncelerin ve hırsın seni zirveye taşıyabilir. Senin dünyanda kazanmak her şeydir ve kaybetmek bir seçenek değildir. Ancak, bu hırsın seni zamanla yalnızlaştırabilir. Güç peşinde koşarken kalbinin katılaşmasına izin verme. Herkese karşı dikkatli olman gerektiğini biliyorsun, ama sevdiklerini kaybettiğinde bunun bedeli ağır olabilir. Yine de, Cersei gibi, hiçbir şey seni yolundan döndüremez ve gücünle her zaman bir adım önde olursun.