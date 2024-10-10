Sen Hangi Yaprak Dökümü Karakterisin?
Sen Hangi Yaprak Dökümü Karakterisin?
Türk televizyon tarihinin en sevilen dizilerinden biri olan 'Yaprak Dökümü', izleyicileri yıllarca ekrana kilitleyen karakterleri ve hikayesiyle büyük bir etki yarattı. Her karakterin kendine has güçlü yönleri, zayıflıkları ve çatışmaları vardı. Peki, sen hangi 'Yaprak Dökümü' karakterisin?
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1. Öncelikle cinsiyetini seç!
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2. Hayatta en çok değer verdiğin şey nedir?
3. Zor bir durumda kaldığında ilk tepkini nasıl tanımlarsın?
4. Bir başarısızlıkla karşılaştığında nasıl tepki verirsin?
5. Aşk senin için ne ifade ediyor?
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6. Bir aile üyesinin seni zor durumda bıraktığını öğrendiğinde ne yaparsın?
7. Başkalarına nasıl yardım edersin?
8. Bir aile toplantısında çıkan tartışmada nasıl bir tutum takınırsın?
9. Bir hayal kırıklığı yaşadığında ne yaparsın?
10. Kendini en huzurlu hissettiğin an nedir?
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Ali Rıza Bey
Hayriye Hanım
Ferhunde
Şevket
Fikret
Cem
Leyla
Oğuz
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