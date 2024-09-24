Hangi İkonik Film Karakterinin Psikolojisine Sahipsin?
Hangi İkonik Film Karakterinin Psikolojisine Sahipsin?
Hepimiz, izlediğimiz filmlerdeki karakterlerle zaman zaman özdeşleşiriz. Bazılarımızın iç dünyası sakin, hayalperest bir karakterken, bazılarımız ise daha asi, sıra dışı veya karmaşık olabilir. Peki, senin psikolojin hangi ikonik film karakterine benziyor?
Hazırsan, sinema dünyasında kendi kahramanını bulmaya başla!
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1. Bir problemle karşılaştığında nasıl tepki verirsin?
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2. Hayatta en büyük hedefin nedir?
3. Zor bir günün ardından nasıl rahatlar ve kendini iyi hissedersin?
4. Kendini nasıl tanımlarsın?
5. Çevrendeki insanlar seni nasıl tanımlar?
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6. Bir tartışmada nasıl davranırsın?
7. Hangi tür film seni en çok etkiler?
8. Hangi ortamda kendini daha rahat hissedersin?
9. Hayatta en büyük korkun nedir?
10. Bir arkadaşın zor durumda, ona nasıl yardım edersin?
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Forrest Gump
Joker
Amélie Poulain
Tony Stark
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