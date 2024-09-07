Hayatın Bir Film Olsaydı Başrolü Kim Oynardı?
Hayatın Bir Film Olsaydı Başrolü Kim Oynardı?
Her birimizin hayatı farklı bir hikaye anlatır. Kimimiz için dram, kimimiz için komedi, kimimiz için ise aksiyon dolu bir serüven! Peki, senin hayatını bir film yapsak, bu filmin başrolünde kim oynardı?
Haydi öğrenelim!
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1. Öncelikle cinsiyetini seçer misin?
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2. Hayatını en iyi hangi film türü anlatır?
3. Bir problemle karşılaştığında nasıl çözersin?
4. En çok hangi özellik seni tanımlar?
5. Hafta sonunu nasıl geçirirsin?
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6. Birisi seni incittiğinde nasıl tepki verirsin?
7. Bir tartışmada nasıl davranırsın?
8. En büyük hayalin nedir?
9. Başarıyı nasıl tanımlarsın?
10. Bir tatil yeri seçsen, nereye gitmek isterdin?
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Emma Stone!
Ryan Reynolds!
Scarlett Johansson!
Chris Hemsworth
Anne Hathaway!
Eddie Redmayne!
Natalie Portman!
Benedict Cumberbatch!
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Anne Hathaway!
Benedict cumberbacht
Benedict cumberbacht