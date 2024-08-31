Sürekli Seni Düşünen Kişinin İsmini Söylüyoruz!
Sürekli Seni Düşünen Kişinin İsmini Söylüyoruz!
Belki sen farkında değilsin ama birisi seni sürekli düşünüyor! Peki, kim bu kişi? Bu test, seni aklından çıkaramayan kişinin ismini öğrenmene yardımcı olacak.
Haydi teste!
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1. Öncelikle cinsiyetini seçer misin?
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2. Şimdi de yaşını seç!
3. Arkadaşlarınla buluştuğunda genellikle ne yaparsın?
4. Günün en sevdiğin zamanı hangisi?
5. Tatillerde nasıl zaman geçirirsin?
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6. Bir ilişkinin senin için en önemli unsuru nedir?
7. Sosyal ortamlarda nasıl davranırsın?
8. En büyük hayalin nedir?
9. Gelecekle ilgili en büyük korkun nedir?
10. Uzun mesafe ilişkilerine nasıl bakıyorsun?
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Aylin!
Mert!
Elif!
Kerem!
Zeynep!
Emre!
Selin!
Can!
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