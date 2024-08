Aylin'in zihninde seninle ilgili bir film şeridi gibi sürekli senin görüntülerin dönüyor. Seni, seninle geçirdiği zamanları, seninle paylaştığı anıları unutamıyor. Günün her anında, her saniyesinde aklındasın. Seninle ilgili düşünceler onun zihnini sürekli meşgul ediyor.Seni o kadar iyi tanıyor ki, belki de senin kendini bile bu kadar iyi tanımadığını düşünebilirsin. Senin neye güleceğini, neye üzüleceğini, hangi durumlarda ne tepki vereceğini tahmin edebiliyor. Seninle geçirdiği her anı, seninle paylaştığı her duyguyu hafızasına kazımış. Seninle ilgili her detayı, en küçük ayrıntıları bile biliyor.Senin sevdiğin şeyler, hoşlandığın aktiviteler, ilgi alanların, hatta en sevdiğin yemek bile onun için bir sır değil. Aynı şekilde, senin hoşlanmadığın şeyler, sevmediğin durumlar, tepki gösterdiğin durumlar da onun bilgisi dahilinde.Aylin, seni senden daha iyi tanıyan kişi olabilir. Seninle ilgili her şeyi biliyor, seninle ilgili her şeyi anlıyor. Seninle ilgili her şeyi seviyor. Seninle ilgili her şey onun için önemli. Seninle ilgili her şey, onun hayatının bir parçası.