Seni Aldatırlar mı?
Seni Aldatırlar mı?
İlişkiler karmaşık ve duygusal deneyimlerdir. Herkesin sadakatle ilgili farklı beklentileri ve deneyimleri olabilir. Bu test, ilişkilerdeki sadakatin ne kadar risk altında olduğunu keşfetmenize yardımcı olacak.
Haydi teste!
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1. Partnerinizle ne sıklıkla vakit geçiriyorsunuz?
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2. Partnerinizle iletişiminiz nasıl?
3. Partnerinizin telefonuna veya sosyal medya hesaplarına bakma ihtiyacı hissediyor musunuz?
4. Partnerinizin arkadaş çevresini tanıyor musunuz?
5. Partneriniz size karşı ne kadar şeffaf?
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6. Partnerinizin geçmişte sadakatsizlik yaptığı oldu mu?
7. Partnerinizin sizinle ilgili ne sıklıkla iltifat ettiğini düşünüyorsunuz?
8. Partnerinizin sizinle geleceğe dair planlar yapma isteği ne durumda?
9. Partnerinizin davranışlarında aniden değişiklikler fark ettiniz mi?
10. Partnerinizin size olan sevgisini nasıl değerlendiriyorsunuz?
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Tam güvenli bir ilişki!
Güvenilebilir ama dikkatli olmalı!
Risk altında bir ilişki!
Tehlike çanları çalıyor!
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