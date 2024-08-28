Senin Kalbin Hangi Avrupa Şehrinde Atıyor?
Senin Kalbin Hangi Avrupa Şehrinde Atıyor?
Avrupa’nın büyüleyici şehirlerinden hangisi senin ruhunu yansıtıyor? Belki de senin ruhun Paris’in romantik sokaklarında, Berlin’in özgür ruhlu atmosferinde, Roma’nın tarihi dokusunda ya da Amsterdam’ın sakin kanallarında geziniyor.
Haydi başlayalım!
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1. Bir şehri gezerken en çok neye dikkat edersin?
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2. Seyahat etmek için tercih ettiğin mevsim hangisi?
3. Hafta sonu planın nedir?
4. Favori içeceğin nedir?
5. Seyahat ederken ne tür yemekler denemek istersin?
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6. Hangi tür müzik senin ruh halini en iyi yansıtır?
7. Şehrin hangi bölgesinde vakit geçirmek hoşuna gider?
8. Şehirde seyahat ederken hangi ulaşım aracını tercih edersin?
9. Hangi tür film izlemekten hoşlanırsın?
10. Son olarak ev dekorasyon tarzın nasıl?
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Paris!
Berlin!
Roma!
Amsterdam
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