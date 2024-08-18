Sen Hangi Tip Alışveriş İnsanısın?
Sen Hangi Tip Alışveriş İnsanısın?
Alışveriş, kimileri için bir terapi yöntemi, kimileri içinse bir zorunluluktur. Alışveriş alışkanlıkların, karakterin hakkında çok şey söyleyebilir. Bu test, senin hangi tip alışveriş insanı olduğunu ortaya çıkaracak.
Haydi teste!
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1. Alışverişe genellikle ne zaman gidersin?
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2. Alışveriş listesi yapar mısın?
3. Bir ürünü alırken ilk olarak neye dikkat edersin?
4. Alışverişte ne kadar zaman harcarsın?
5. Online alışveriş hakkında ne düşünüyorsun?
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6. İndirim gördüğünde ne yaparsın?
7. Alışverişte karar verme sürecin nasıl işler?
8. Mağaza çalışanlarıyla nasıl bir ilişkin var?
9. Alışverişe çıktığında genellikle kimlerle gidersin?
10. Alışveriş esnasında anlık satın alımlar yapar mısın?
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Pratik ve planlı alışveriş insanı!
İndirim avcısı!
Moda ve trend meraklısı!
Rahatına düşkün alışveriş insanı!
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