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Sen Hangi Tip Alışveriş İnsanısın?

Sen Hangi Tip Alışveriş İnsanısın?

Tuğba Karakoç
Tuğba Karakoç - Onedio Üyesi
18.08.2024 - 17:01

Alışveriş, kimileri için bir terapi yöntemi, kimileri içinse bir zorunluluktur. Alışveriş alışkanlıkların, karakterin hakkında çok şey söyleyebilir. Bu test, senin hangi tip alışveriş insanı olduğunu ortaya çıkaracak.

Haydi teste!

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1. Alışverişe genellikle ne zaman gidersin?

2. Alışveriş listesi yapar mısın?

3. Bir ürünü alırken ilk olarak neye dikkat edersin?

4. Alışverişte ne kadar zaman harcarsın?

5. Online alışveriş hakkında ne düşünüyorsun?

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6. İndirim gördüğünde ne yaparsın?

7. Alışverişte karar verme sürecin nasıl işler?

8. Mağaza çalışanlarıyla nasıl bir ilişkin var?

9. Alışverişe çıktığında genellikle kimlerle gidersin?

10. Alışveriş esnasında anlık satın alımlar yapar mısın?

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Pratik ve planlı alışveriş insanı!

Senin için alışveriş, ihtiyaçları karşılamak için yapılan bir görev gibi. Planlı, düzenli ve bütçeni aşmadan hareket eden birisin. Alışveriş listeleriyle ve belirli bir bütçeyle hareket edersin. Kaliteye önem verir, aldıklarının uzun ömürlü olmasını istersin. Senin gibi insanlar, alışverişten sonra genellikle rahatlamış ve memnun hisseder, çünkü ne aldığını ve neden aldığını çok iyi bilirsin. Fırsatlara kapılmadan, mantıklı alışverişler yaparsın.

İndirim avcısı!

Senin için alışveriş, bir tür fırsat kovalamacası. İndirimler, kampanyalar ve özel fırsatlar senin için kaçırılmaması gereken fırsatlar gibi. Planlı hareket edersin ama indirimleri gördüğünde hızlıca karar verebilirsin. İndirimli alışveriş yapmanın getirdiği tatmin hissi, seni mutlu eder ve tasarruf ettiğini bilmek seni motive eder. Senin gibi insanlar, genellikle bütçesini aşmadan alışveriş yapar ve aldıklarından memnun kalır.

Moda ve trend meraklısı!

Sen alışverişi bir keyif ve sosyal aktivite olarak görüyorsun. Trendlere uymak, moda olanı takip etmek senin için önemli. Alışverişin senin için bir nevi kendini ifade etme yolu. Anlık kararlar verebilir, sosyal medyada aldıklarını paylaşmayı seversin. Mağaza gezmek senin için bir keyif ve bazen alışverişe ihtiyaç olmasa bile sırf gezmek için mağazalara girebilirsin. Senin gibi insanlar, alışverişten keyif alır ve bu süreçte kendilerini ödüllendirmiş hissederler.

Rahatına düşkün alışveriş insanı!

Alışverişin senin için bir tür zorunluluk değil, rahat ve keyifli bir deneyim olması önemli. Spontane hareket eder, canın ne istiyorsa onu alırsın. Kalite ve rahatlık senin için önceliklidir, markadan çok ürünün sana ne kadar uygun olduğuna bakarsın. Alışverişe genellikle yalnız çıkar ve mağazalarda rahatça gezmekten hoşlanırsın. Senin gibi insanlar, alışverişte acele etmez, aldıklarından memnun olur ve rahatına düşkün olduğu için aldığı ürünlerin uzun süre keyfini çıkarır.

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