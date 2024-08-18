Sen Hangi Tip Alışveriş İnsanısın?

Alışverişin senin için bir tür zorunluluk değil, rahat ve keyifli bir deneyim olması önemli. Spontane hareket eder, canın ne istiyorsa onu alırsın. Kalite ve rahatlık senin için önceliklidir, markadan çok ürünün sana ne kadar uygun olduğuna bakarsın. Alışverişe genellikle yalnız çıkar ve mağazalarda rahatça gezmekten hoşlanırsın. Senin gibi insanlar, alışverişte acele etmez, aldıklarından memnun olur ve rahatına düşkün olduğu için aldığı ürünlerin uzun süre keyfini çıkarır.