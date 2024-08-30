Psikopat Olma İhtimalin Var mı?
Psikopat Olma İhtimalin Var mı?
Psikopatlık, genellikle soğukkanlılık, duygusuzluk, empati eksikliği ve manipülatif davranışlarla ilişkilendirilen bir kişilik bozukluğudur. Peki, senin içinde bir psikopat yatıyor olabilir mi?
Unutma bu test eğlence amaçlı!
Haydi testeee
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1. Bir arkadaşın seninle yüzleşip dürüst bir şekilde eleştiride bulunsa nasıl tepki verirsin?
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2. Birini manipüle etmekten çekinir misin?
3. Başkalarının duygusal zayıflıklarını kullanır mısın?
4. Empati yapma yeteneğin ne düzeyde?
5. Birini incittiğinde nasıl hissedersin?
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6. Kendi çıkarların için yalan söyler misin?
7. Birinin seni incitmesi durumunda nasıl tepki verirsin?
8. Güç ve kontrol sahibi olmak senin için ne kadar önemli?
9. Başkalarının acı çektiğini görmek sana ne hissettirir?
10. Bir karar verirken başkalarının hislerini ne kadar dikkate alırsın?
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Tam bir empati ustası!
Dengeli ve duyarlı bir karakter!
Her zaman kendi çıkarların ön planda!
Psikopatlıkla oynuyorsun!
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