Hangi Zihinsel Labirentte Kayboldunuz?
Hangi Zihinsel Labirentte Kayboldunuz?
Hayat, zaman zaman karışık ve kafa karıştırıcı olabilir. Düşünceleriniz arasında kaybolduğunuzu hissediyor musunuz? Bu test, sizi hangi zihinsel labirentte kaybolduğunuzu anlamanıza yardımcı olacak.
Haydi teste!
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1. Genellikle hangi duygu sizi en çok etkiler?
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2. Zor bir karar verirken hangi yöntemi kullanırsınız?
3. Boş zamanlarınızı nasıl değerlendirirsiniz?
4. Gelecek hakkında ne düşünüyorsunuz?
5. En çok hangi konuda endişe duyarsınız?
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6. Hangi durumda kendinizi daha rahat hissedersiniz?
7. Karşılaştığınız sorunları nasıl çözersiniz?
8. Günlük rutininizin vazgeçilmez bir parçası nedir?
9. Hangi ortamda çalışmaktan daha çok hoşlanırsınız?
10. Kendinizi en çok hangi alanda başarılı hissediyorsunuz?
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Hüzün labirenti
Heyecan labirenti
Endişe labirenti
Kararsızlık labirenti
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