Gizli Bir Gücün Olsaydı Hangisi Olurdu?
Gizli Bir Gücün Olsaydı Hangisi Olurdu?
Hepimiz zaman zaman süper güçlerimizin olmasını hayal ederiz. Zihin okuma, görünmezlik ya da zamanda yolculuk yapabilme gibi güçler bize cazip gelir. Peki senin gizli gücün ne olurdu?
Hazırsan, hangi gücün senin için en uygun olduğunu bulalım!
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1. Cinsiyetini seçerek başla!
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2. Şimdi de yaşını seç!
3. Hayatta seni en çok zorlayan şey nedir?
4. Bir konuda haksızlığa uğradığında nasıl tepki verirsin?
5. Bir sabah uyandığında dünyada kimsenin seni göremediğini fark edersen ne yaparsın?
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6. Hangi ortamda daha rahatsız olursun?
7. En sık karşılaştığın sosyal sorun nedir?
8. Geçmiş bir hatanı düzeltme şansın olsaydı, hangisini düzeltirdin?
9. En büyük hayalin nedir?
10. Sence renklerden hangisi sensin?
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Zihin okuma!
Işınlanma
Görünmezlik!
Zamanda yolculuk
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