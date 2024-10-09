Gizli Bir Gücün Olsaydı Hangisi Olurdu?

Hepimiz zaman zaman süper güçlerimizin olmasını hayal ederiz. Zihin okuma, görünmezlik ya da zamanda yolculuk yapabilme gibi güçler bize cazip gelir. Peki senin gizli gücün ne olurdu?

Hazırsan, hangi gücün senin için en uygun olduğunu bulalım!