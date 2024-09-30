İnsan Olmasaydın Hangi Hayvan Olurdun?
İnsan Olmasaydın Hangi Hayvan Olurdun?
Her birimizin kişiliği, hayvanlar aleminde de bir karşılık bulabilir. Cesur, sakin, sosyal ya da gizemli bir karaktere mi sahipsin? Peki, eğer insan olmasaydın hangi hayvan olurdun?
Soruları cevapla ve içindeki hayvanı keşfet!
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1. Kendini nasıl tanımlarsın?
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2. Arkadaşların senin hakkında en sık hangi yorumu yapar?
3. Zor bir durumda nasıl davranırsın?
4. Bir tatil planı yaparken tercihin ne olurdu?
5. Hayatını en iyi tanımlayan renk hangisi?
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6. Sabahları nasılsın?
7. Bir projede çalışırken hangi rolü üstlenirsin?
8. Doğada bir gün geçirecek olsan ne yapardın?
9. Yaptığın bir hata sonrası ne yaparsın?
10. Hangi yemek tarzı seni en iyi yansıtır?
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Aslan!
Kaplumbağa!
Baykuş!
Yunus!
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