Sende Hangi Hayvanın Aurası Var?
Sende Hangi Hayvanın Aurası Var?
İçimizdeki güç ve enerji, bazen hayvanların doğasında bulunan özelliklerle benzeşebilir. Her birimiz farklı bir enerjiye ve karaktere sahibiz, tıpkı hayvanların doğadaki eşsiz varlıkları gibi. Peki, sende hangi hayvanın aurası var?
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1. Sosyal ortamlarda nasıl hissedersin?
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2. Bir zorlukla karşılaştığında nasıl tepki verirsin?
3. En iyi nasıl dinlenirsin?
4. Bir hedefin olduğunda ne yaparsın?
5. Çevrendekiler seni nasıl tanımlar?
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6. Stresli bir durumla karşılaştığında ne yaparsın?
7. En iyi nasıl öğrenirsin?
8. Arkadaş grubunda hangi roldesin?
9. Karar verirken neye öncelik verirsin?
10. Sabahları nasılsın?
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Aslan aurası!
Baykuş aurası!
Maymun burası!
Kartal aurası!
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