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Kia Fiyat Listesi Nisan 2025: Kia Picanto, Stonic, EV3, EV6, EV9, XCeed, Sportage ve Sorento Güncel Fiyatlar

Kia Fiyat Listesi Nisan 2025: Kia Picanto, Stonic, EV3, EV6, EV9, XCeed, Sportage ve Sorento Güncel Fiyatlar

Otomobil Fiyatları Kia
Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Yaşam Editörü
15.04.2025 - 15:43

Otomobil markaları her ay başında fiyat güncellemesine gidiyor. Birçok araba modeli, yeni ayda yeni fiyatlarla satışa sunuluyor. Resmi satış fiyatları ise internet siteleri üzerinden yayımlanan fiyat listeleriyle takip ediliyor. Güney Kore menşeli Kia, Nisan ayı güncel fiyatlarını yayımladı. Bazı modellerde fiyat artışı yaşandığı görüldü.

Peki, Kia Sportage, Picanto, Stonic, XCeed, Cerato ve EV3 ne kadar oldu? 

İşte, Kia Nisan 2025 fiyat listesi.

Kaynak

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Kia fiyat listesi Nisan 2025

Kia fiyat listesi Nisan 2025

Markanın en uygun fiyatlı otomobili konumunda bulunan Picanto, Nisan ayında 1.205.000 TL'den listelendi.

Aşağıda yer alan fiyatlar, anahtar teslim fiyatları olup kampanya ve opsiyon tercihlerine göre değişiklik gösterebilir.

Kia Picanto fiyat listesi Nisan 2025

Kia Picanto fiyat listesi Nisan 2025

  • Yeni Picanto 1.0L 63 PS AMT Benzin Feel 1.135.000 TL 

  • Yeni Picanto 1.2.L 79 PS AMT Benzin Cool 1.205.000 TL

Kia Stonic fiyat listesi Nisan 2025

Kia Stonic fiyat listesi Nisan 2025

  • Stonic 1.0L 100 PS DCT Otomatik Benzin Cool 1.415.500 TL

  • Stonic 1.0L 100 PS DCT Otomatik Benzin Business 1.495.000 TL

  • Stonic 1.0L 100 PS DCT Otomatik Benzin Elegance 1.535.000 TL

  • Stonic 1.0L 100 PS DCT Otomatik Benzin Prestige 1.575.000 TL

Kia EV3 fiyat listesi Nisan 2025

Kia EV3 fiyat listesi Nisan 2025

  • EV3 - 150 kW Otomatik Elegance Standard Range 1.600.000 TL

  • EV3 - 150 kW Elegance Long Range 1.770.000 TL

  • EV3 - 150 kW Otomatik Prestige Standard Range 1.770.000 TL

  • EV3 - 150 kW Otomatik Prestige Long Range 1.924.000 TL

  • EV3 - 150 kW Otomatik GT-Line Long Range 2.494.500 TL

Kia XCeed fiyat listesi Nisan 2025

Kia XCeed fiyat listesi Nisan 2025
  • XCeed 1.5L 140 PS DCT (Otomatik) Benzin Elegance 1.845.000 TL
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Kia Sportage fiyat listesi Nisan 2025

Kia Sportage fiyat listesi Nisan 2025

  • Sportage 1.6L 160 PS 4X2 DCT (Otomatik) Mild Hybrid - Benzin Live 2.050.000 TL

  • Sportage 1.6L 160 PS 4X2 DCT (Otomatik) Mild Hybrid - Benzin Cool  2.090.000 TL

  • Sportage 1.6L 160 PS 4X2 DCT (Otomatik) Mild Hybrid - Benzin Elegance Konfor 2.275.000 TL

  • Sportage 1.6L 160 PS 4X2 DCT (Otomatik) Mild Hybrid - Benzin Prestige 2.555.000 TL

Kia Sorento fiyat listesi Nisan 2025

Kia Sorento fiyat listesi Nisan 2025

  • Yeni Sorento 1.6L 215 PS 4X4 Otomatik 5 Koltuk Hibrit Prestige Smart 4.365.000 TL

  • Yeni Sorento 1.6L 215 PS 4X4 Otomatik 7 Koltuk Hibrit Prestige Smart 4.465.000 TL

Kia EV6 fiyat listesi Nisan 2025

Kia EV6 fiyat listesi Nisan 2025
  • Yeni EV6 - 125 kW Otomatik Elektrikli Elegance Standard Range 2.494.500 TL

Kia EV9 fiyat listesi Nisan 2025

Kia EV9 fiyat listesi Nisan 2025

  • EV9 - 149 kW Otomatik 7 Koltuk Elektrikli Prestige 4.390.000 TL

  • EV9 - 283 kW 4X4 Otomatik 6 Koltuk Elektrikli GT-Line 5.400.000 TL

  • EV9 - 283 kW 4X4 Otomatik 7 Koltuk Elektrikli GT-Line 5.400.000 TL

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Dilara Bağcı
Dilara Bağcı
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
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