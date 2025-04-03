Yeni ayın gelmesiyle otomobil markaları fiyat güncellemesine gitti. Fiyat listeleri en çok araştırılan markalardan birisi de Alman otomotiv üreticisi Opel oldu. 2025 yılının gelmesiyle, Ocak ayında bir artış yaşanmıştı. Daha sonraki aylarda ise çok fazla fiyat artışı yaşanmadı. Nisan ayı güncel otomobil fiyatları da en çok merak edilen konulardan birisi. Opel Nisan 2025 fiyat listesi de belli oldu.

Peki, Opel Corsa, Astra ve Mokka ne kadar oldu?

İşte Opel Nisan 2025 güncel fiyat listesi.

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