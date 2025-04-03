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Opel Fiyat Listesi Nisan 2025: Opel Corsa, Astra, Mokka ve Grandland Güncel Fiyatlar

Opel Fiyat Listesi Nisan 2025: Opel Corsa, Astra, Mokka ve Grandland Güncel Fiyatlar

Otomobil Fiyatları Opel otomobil
Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Yaşam Editörü
03.04.2025 - 10:33

Yeni ayın gelmesiyle otomobil markaları fiyat güncellemesine gitti. Fiyat listeleri en çok araştırılan markalardan birisi de Alman otomotiv üreticisi Opel oldu. 2025 yılının gelmesiyle, Ocak ayında bir artış yaşanmıştı. Daha sonraki aylarda ise çok fazla fiyat artışı yaşanmadı. Nisan ayı güncel otomobil fiyatları da en çok merak edilen konulardan birisi. Opel Nisan 2025 fiyat listesi de belli oldu.

Peki, Opel Corsa, Astra ve Mokka ne kadar oldu? 

İşte Opel Nisan 2025 güncel fiyat listesi.

Kaynak

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Opel fiyat listesi Nisan 2025

Opel fiyat listesi Nisan 2025

Opel'in en uygun fiyatlı modeli Corsa, Mart ayında 1.190.900 TL'den satışa sunulmuştu. Corsa, Nisan ayında ise 1.256.900 TL'den listelendi.

Aşağıda yer alan fiyatlar, tavsiye edilen anahtar teslim fiyatları olup kampanya ve opsiyon tercihlerine göre değişiklik gösterebilir.

Opel Corsa fiyat listesi Nisan 2025

Opel Corsa fiyat listesi Nisan 2025

  • 1.2 100 HP Benzin MT6 Edition 1.256.900 TL

  • 1.2 100 HP Benzin AT8 Edition 1.433.900 TL

  • 1.2 100 HP Benzin AT8 GS 1.501.900 TL

Corsa Elektrik

  • e-Corsa 100 kW GS 1.503.900 TL

  • e-Corsa 100 kW GS Kampanyalı Fiyat: 1.353.900 TL

Opel Astra fiyat listesi Nisan 2025

Opel Astra fiyat listesi Nisan 2025

  • 1.2 130 HP Benzin AT8 GS 1.832.900 TL

  • 115 kW GS 1.792.900 TL

Opel Mokka fiyat listesi Nisan 2025

Opel Mokka fiyat listesi Nisan 2025

  • 1.2 130 HP Benzin AT8 Edition 1.726.900 TL

  • 1.2 130 HP Benzin AT8 GS 1.839.900 TL

Opel Grandland fiyat listesi Nisan 2025

Opel Grandland fiyat listesi Nisan 2025

  • Hybrid 1.2 136 HP e-DCT6 Edition 2.218.000 TL

  • Hybrid 1.2 136 HP e-DCT6 GS 2.364.000 TL

  • 157 kW GS 1.810.000 TL

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Dilara Bağcı
Dilara Bağcı
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
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