Togg markasının satışta olan tek bir modeli bulunuyor. T10X, yerli otomobil markamız Togg'un tek modeli. Togg, özel kredi imkanları ve yüzde sıfır faizli kredi desteğiyle yeni alıcılarını bekliyor. Togg'un yeni modeli olan T10F de büyük bir merakla bekleniyor.

T10X, 2024 yılının başında 1.432.600 liradan satışa sunulmuştu. Peki 2025 yılında ne kadar oldu?