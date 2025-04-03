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TOGG Fiyat Listesi Nisan 2025: Togg T10X Güncel Fiyat 2025

TOGG Fiyat Listesi Nisan 2025: Togg T10X Güncel Fiyat 2025

Otomobil Fiyatları otomobil Togg
Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Yaşam Editörü
03.04.2025 - 09:51

Her ay başında sıfır otomobil fiyatlarında artış yaşanıyor. Markalar, uyguladıkları yeni tarifeleri internet siteleri üzerinden duyuruyor. Birçok araba modeli, Nisan ayına da zamlı bir şekilde başladı. Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu (Togg) Nisan ayı fiyatları da belli oldu. Togg, ayrıca kredi fırsatlarıyla yeni alıcılar için cazip bir fırsat olarka ön plana çıkıyor. Togg güncel fiyatları da sık sık araştırılıyor. Peki Togg T10X ne kadar? 

İşte Togg Nisan 2025 güncel fiyat listesi.

Kaynak

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Togg Ne Kadar?

Togg Ne Kadar?

Togg markasının satışta olan tek bir modeli bulunuyor. T10X, yerli otomobil markamız Togg'un tek modeli. Togg, özel kredi imkanları ve yüzde sıfır faizli kredi desteğiyle yeni alıcılarını bekliyor. Togg'un yeni modeli olan T10F de büyük bir merakla bekleniyor.

T10X, 2024 yılının başında 1.432.600 liradan satışa sunulmuştu. Peki 2025 yılında ne kadar oldu?

Aşağıda yer alan fiyatlar, tavsiye edilen anahtar teslim fiyatları olup kampanya ve opsiyon tercihlerine göre değişiklik gösterebilir.

Togg T10X Fiyat Listesi Nisan 2025

Togg T10X Fiyat Listesi Nisan 2025

  • V1 RWD Standart Menzil 1.440.600 TL

  • V1 RWD Uzun Menzil 1.680.000 TL

  • V2 RWD Uzun Menzil 1.830.000 TL

*Söz konusu fiyatlar 3 Nisan tarihinde alınmıştır. Resmi internet sitesinde, fiyatların 17 Ocak'tan itibaren geçerli olduğu bilgisi yer alır.

Togg T10X Opsiyon Fiyatları Nisan 2025

Togg T10X Opsiyon Fiyatları Nisan 2025

Togg T10X opsiyon güncel fiyatları;

  • 19 inç iç jantlar 30.000 TL

  • Teknoloji ve Konfor Paketi V1 35.000 TL

  • Kış Paketi V2 20.000 TL

  • 22 kW AC Şarj Kapasitesi V1, V2 20.000 TL

  • Panoramik Cam Tavan V1, V2 30.000 TL

  • Meridian Premium Ses Sistemi V2 30.000 TL

Anahtar teslim fiyatına ÖTV, KDV, MTV, plaka ve tescil masrafları dahil; trafik sigortası ve kasko dahil değildir.

TOGG T10X Özellikleri

TOGG T10X Özellikleri

  • Motor Gücü:160 kW

  • Beygir Gücü:218 HP

  • Tork:350 Nm

  • Azami Hız:180 km/s

  • 0-100 km/s:7.8 saniye

  • Ortalama Yakıt Tüketimi:16.9 kWh/100km

  • Ağırlık:2126 kg

  • Bagaj Hacmi:441 litre

  • Motor Türü: Permanent Magnet Synchronous Motor (PMSM)

Togg T10F Fiyat Ne Kadar?

Togg T10F Fiyat Ne Kadar?

Togg, geçtiğimiz aylarda ilk sedan modeli olan T10F'i tanıttı. T10F, henüz satışa çıkmadı. Bu nedenle fiyatları de henüz belli olmadı. Ancak T10F modelinin de faizsiz kredi gibi imkanlarla satışa çıkacağı düşünülüyor. 

T10F Ne Zaman Satışa Çıkacak?

T10F satışlarının 2025'in ilk çeyreğinde başlayacağı belirtiliyordu. Şu anda T10F satış tarihine dair yapılan resmi bir açıklama bulunmuyor.

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Dilara Bağcı
Dilara Bağcı
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
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