Elektrikli araçların üretimi ve kullanımı son yıllarda yaygınlaştı. Pek çok farklı marka, elektrikli araç piyasasına hızlı bir giriş yaptı. Yalnızca elektrikli araçlar değil, pratik bir kullanım sunan 'mini' elektrikli araçlar daha çok ön plana çıkmaya başladı. Elektrikli araçların menzilleri, şarj süreleri ve total hızları ise değişkenlik gösterebiliyor. Bu noktada hem fiyat araştırması hem de teknik özelliklerin araştırması yapılıyor. Ülkemizde Citroen, Fiat, RKS, Volta ve Kuba markalarının mini elektrikli araçları bulunuyor. Mini elektrikli araçların Nisan ayı fiyat listesi de belli oldu.

Peki, Citroen Ami, Fiat Topolino, RKS A1, Kuba ve Volta EV1 mini elektrikli arabalar ne kadar?

İşte, mini elektrikli otomobillerin Nisan ayı fiyatları.