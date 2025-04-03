Adana'da faaliyete geçen Arora, 1991 yılından bu yana Türkiye'nin en çok satan motosiklet markalarından oldu. Özellikle son zamanlarda uygun fiyatlı ve pratik bir ulaşım sağlayan motorlar, daha çok rağbet görmeye başladı. 2024 yılında en çok satan markalardan birisi de Arora oldu. Arora güncel motor fiyatları, SBK Motor isimli motor blog sayfasında yayınlandı.

Peki, Arora Naked, Scooter, Supersport, Commuter ve Enduro ne kadar? Arora MT 125, CG50, Jaguar 200 ne kadar?

İşte, Arora Nisan ayı motor fiyatları.

Kaynak: SBK Motor