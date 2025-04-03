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Arora Motosiklet Fiyat Listesi Nisan 2025: Scooter, Naked, Supersport, Commuter ve Enduro Güncel Fiyatlar

Arora Motosiklet Fiyat Listesi Nisan 2025: Scooter, Naked, Supersport, Commuter ve Enduro Güncel Fiyatlar

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Yaşam Editörü
03.04.2025 - 14:34

Adana'da faaliyete geçen Arora, 1991 yılından bu yana Türkiye'nin en çok satan motosiklet markalarından oldu. Özellikle son zamanlarda uygun fiyatlı ve pratik bir ulaşım sağlayan motorlar, daha çok rağbet görmeye başladı. 2024 yılında en çok satan markalardan birisi de Arora oldu. Arora güncel motor fiyatları, SBK Motor isimli motor blog sayfasında yayınlandı.

Peki, Arora Naked, Scooter, Supersport, Commuter ve Enduro ne kadar? Arora MT 125, CG50, Jaguar 200 ne kadar?

İşte, Arora Nisan ayı motor fiyatları.

Kaynak: SBK Motor

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Arora Motor Fiyat Listesi

Arora Motor Fiyat Listesi

Arora motorların en uygun fiyatlı modeli olan Arora Freedom 50, 51.840 liradan satışa sunuldu.

Aşağıda yer alan fiyatlar, anahtar teslim fiyatları olup kampanya ve opsiyon tercihlerine göre değişiklik gösterebilir. Bu içerikteki fiyatlar, 3 Nisan tarihinde SBK Motor sayfasından alınmıştır.

Arora Scooter Fiyat Listesi Nisan 2025

Arora Scooter Fiyat Listesi Nisan 2025

  • 2024 ARORA FREEDOM 50: 51.840 TL

  • ARORA DAZZLE 50: 57.000 TL

  • 2024 ARORA SMART 50: 57.900 TL

  • ARORA QUANTUM 50:  59.000 TL

  • 2024 ARORA CAPPUCINO 50: 73.740 TL

  • 2024 ARORA VERANO 50: 74.900 TL

  • 2024 ARORA VESTA 50: 75.000 TL

  • 2024 ARORA GT 125: 145.000 TL

  • ARORA GT 250: 180.000 TL

Arora Commuter Fiyat Listesi Nisan 2025

Arora Commuter Fiyat Listesi Nisan 2025

  • ARORA AR50-50 KASIRGA 55.000 TL

  • ARORA JAGUAR 200: 78.000 TL

Arora Supersport ve Arora Naked Fiyat Listesi Nisan 2025

Arora Supersport ve Arora Naked Fiyat Listesi Nisan 2025

  • ARORA Supersport GP250 213.000 TL

  • ARORA Naked SK250-KV 165.000 TL

Arora Enduro Fiyat Listesi Nisan 2025

Arora Enduro Fiyat Listesi Nisan 2025

  • ARORA MT125: 85.000 TL

  • ARORA ARS200: 106.920 TL

  • ARORA SK250 K: 145.000 TL

  • ARORA GS 525: 350.00 TL

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Dilara Bağcı
Dilara Bağcı
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
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