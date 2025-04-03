Yuki Motosiklet Fiyat Listesi Nisan 2025: Scooter, Cub, Cross, Enduro, Sport, Touring Güncel Fiyatlar
Yuki Motosiklet Fiyat Listesi Nisan 2025: Scooter, Cub, Cross, Enduro, Sport, Touring Güncel Fiyatlar
Yuki motor, ülkemizde en çok sata motosiklet markalarından biri oldu. Elektrikli motorları ve elektrikli arabalarıyla tercih edilen Yuki'nin pek çok farklı modeli bulunuyor. Scooter, Naked, Adventure ve Supersport modelleriyle dikkat çeken Yuki'nin fiyatları da her ay araştırılıyor.
Peki, Yuki Scooter, Naked, Adventure, Supersport ve Touring ne kadar oldu? Honda PCX 125, Forza 250 ve 750 ne kadar?
İşte, Yuki Nisan ayı motor fiyatları.
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Yuki Motor Fiyat Listesi
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Yuki E-Scooter ve Scooter Fiyat Listesi Nisan 2025
Yuki Cub ve Cross Enduro Fiyat Listesi Nisan 2025
Yuki Touring ve Sport/Naked Fiyat Listesi Nisan 2025
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2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
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