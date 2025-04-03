Yuki motor, ülkemizde en çok sata motosiklet markalarından biri oldu. Elektrikli motorları ve elektrikli arabalarıyla tercih edilen Yuki'nin pek çok farklı modeli bulunuyor. Scooter, Naked, Adventure ve Supersport modelleriyle dikkat çeken Yuki'nin fiyatları da her ay araştırılıyor.

Peki, Yuki Scooter, Naked, Adventure, Supersport ve Touring ne kadar oldu? Honda PCX 125, Forza 250 ve 750 ne kadar?

İşte, Yuki Nisan ayı motor fiyatları.

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