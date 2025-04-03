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Yuki Motosiklet Fiyat Listesi Nisan 2025: Scooter, Cub, Cross, Enduro, Sport, Touring Güncel Fiyatlar

Yuki Motosiklet Fiyat Listesi Nisan 2025: Scooter, Cub, Cross, Enduro, Sport, Touring Güncel Fiyatlar

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Yaşam Editörü
03.04.2025 - 12:26

Yuki motor, ülkemizde en çok sata motosiklet markalarından biri oldu. Elektrikli motorları ve elektrikli arabalarıyla tercih edilen Yuki'nin pek çok farklı modeli bulunuyor. Scooter, Naked, Adventure ve Supersport modelleriyle dikkat çeken Yuki'nin fiyatları da her ay araştırılıyor.

Peki, Yuki Scooter, Naked, Adventure, Supersport ve Touring ne kadar oldu? Honda PCX 125, Forza 250 ve 750 ne kadar?

İşte, Yuki Nisan ayı motor fiyatları. 

Kaynak

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Yuki Motor Fiyat Listesi

Yuki Motor Fiyat Listesi

Yuki motorun en uygun fiyatlı modeli olan YK-48 TRON 40.515 TL'den satışa sunuldu.

Aşağıda yer alan fiyatlar, anahtar teslim fiyatları olup kampanya ve opsiyon tercihlerine göre değişiklik gösterebilir. Söz konusu fiyatlar, 3 Nisan tarihinde resmi internet sitesi üzerinden alınmıştır.

Yuki E-Scooter ve Scooter Fiyat Listesi Nisan 2025

Yuki E-Scooter ve Scooter Fiyat Listesi Nisan 2025

  • Yuki Best peşin fiyatı 85.400 TL

  • Yuki best pro 95.150 TL

  • YK-50 SPARK NEW 44.710 TL

  • YK-48 TRON 35.250 TL

  • YK-43 GALAXY-S 47.890 TL

  • YK-41 WILLYS 38.450 TL

  • YK-39 PICO 35.980 TL

  • Yuki Gentle 66.700 TL

  • Yuki Hammer 125 86.000 TL

  • EXPLORER 250 170.790 TL

  • VAMPIRE 125 109.000 TL

  • GELATO 150 78.800 TL

  • ADVENTURE 104.350 TL

  • RISOTTO 125 80.030 TL

  • STORM 125 94.900 TL

Söz konusu fiyatların bazıları, kampanyalı fiyatlardan alınmıştır. Detaylı bilgilendirme ve taksit seçenekleri için resmi internet sayfasını ziyaret ediniz.

Yuki Cub ve Cross Enduro Fiyat Listesi Nisan 2025

Yuki Cub ve Cross Enduro Fiyat Listesi Nisan 2025

  • SOLID 66.950 TL

  • Yeni GUSTO 49.450 TL

  • DIRTYPAWS 250 2T 199.000 TL

  • DIRTYPAWS HJ300 4T 275.400 TL

Yuki Touring ve Sport/Naked Fiyat Listesi Nisan 2025

Yuki Touring ve Sport/Naked Fiyat Listesi Nisan 2025

  • C5 ZR250 132.800 TL

  • TY125Z DRIVER 85.000 TL

  • SCRAMBLER 102.100 TL

  • TARO GP1 199.200 TL

  • TARO GP2 166.900 TL

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Dilara Bağcı
Dilara Bağcı
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
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