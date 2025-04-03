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Honda Motosiklet Fiyat Listesi Nisan 2025: Scooter, Naked, Adventure, Supersport ve Touring Güncel Fiyatlar

Honda Motosiklet Fiyat Listesi Nisan 2025: Scooter, Naked, Adventure, Supersport ve Touring Güncel Fiyatlar

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Yaşam Editörü
03.04.2025 - 11:46

Honda, motor modelleriyle ülkemizde en çok satan motor markalarından biri haline geldi. Özellikle son yıllarda ulaşım amacıyla motor kullananların sayısında artış yaşandı. Pratik ve daha uygun fiyatlı bir seçenek olarak karşımıza çıkan motosikletler, her geçen gün daha çok rağbet görüyor. Honda, merakla beklenen Nisan ayı güncel fiyatlarını açıkladı. Honda motor fiyat listesi 1 Nisan'dan itibaren geçerli olacak şekilde yayınlandı.

Peki, Honda Scooter, Naked, Adventure, Supersport ve Touring ne kadar oldu? Honda PCX 125, Forza 250 ve 750 ne kadar?

İşte, Honda Nisan ayı motor fiyatları.

Kaynak

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Honda Motor Fiyat Listesi

Honda Motor Fiyat Listesi

Honda motorun en uygun fiyatlı modeli olan EM1 e: 113.250 liradan satışa sunuldu.

Aşağıda yer alan fiyatlar, anahtar teslim fiyatları olup kampanya ve opsiyon tercihlerine göre değişiklik gösterebilir.

Honda Scooter Fiyat Listesi Nisan 2025

Honda Scooter Fiyat Listesi Nisan 2025

2024 model Honda Scooter

  • EM1 e 113. 250 TL

  • Dio 135.000 TL

  • Activa 125 140.000 TL

  • Honda SH125i 166.500 TL

  • Yeni PCX125 185.000 TL

2025 model Honda Scooter

  • Dio 180.000 TL

  • Yeni Forza 250 297.750 TL

  • Yeni ADV350 449.250 TL

  • Yeni ADV350 SE 454.500 TL

Honda Naked Fiyat Listesi Nisan 2025

Honda Naked Fiyat Listesi Nisan 2025

2024 model Honda Naked

  • CB500 Hornet 435.000 TL

2025 model Honda Naked

  • CB500 Hornet 456.750 TL

  • CB750 Hornet 611.000 TL

  • CB650R 635.000 TL

Honda Adventure Fiyat Listesi Nisan 2025

Honda Adventure Fiyat Listesi Nisan 2025

2024 model Honda Adventure

  • NX500 485.000 TL

  • Africa Twin 773.000 TL

2025 model Honda Adventure

  • NX500 509.250 TL

  • Transalp 717.000 TL

Honda Supersport Fiyat Listesi Nisan 2025

Honda Supersport Fiyat Listesi Nisan 2025

2024 model Honda Supersport

  • CBR500R 460.000 TL

  • CBR1000RR-R Fireblade SP 1.702.250 TL

2025 model Honda Supersport

  • CBR500R 483.000 TL

  • CBR650R 647.000 TL

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Honda Touring Fiyat Listesi Nisan 2025

Honda Touring Fiyat Listesi Nisan 2025

  • NT1100 778.000 TL

  • NT1100 -DCT 869.000 TL

2024 model 

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Dilara Bağcı
Dilara Bağcı
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
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