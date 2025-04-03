Honda, motor modelleriyle ülkemizde en çok satan motor markalarından biri haline geldi. Özellikle son yıllarda ulaşım amacıyla motor kullananların sayısında artış yaşandı. Pratik ve daha uygun fiyatlı bir seçenek olarak karşımıza çıkan motosikletler, her geçen gün daha çok rağbet görüyor. Honda, merakla beklenen Nisan ayı güncel fiyatlarını açıkladı. Honda motor fiyat listesi 1 Nisan'dan itibaren geçerli olacak şekilde yayınlandı.

Peki, Honda Scooter, Naked, Adventure, Supersport ve Touring ne kadar oldu? Honda PCX 125, Forza 250 ve 750 ne kadar?

İşte, Honda Nisan ayı motor fiyatları.

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