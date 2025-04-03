TVS, ülkemizde en çok satan motosiklet markalarından biri oldu. Motorlar, şehir içinde pratik bir kullanım sunması ve daha uygun fiyatlı olması nedeniyle tercih edilir hale geldi. TVS ise iki tekerlekli araç üretiminde dünyanın en büyük 4.şirketi olarak en çok satan motosiklet markaları arasına yerleşti. Fiyatları merak konusu olan TVS, Nisan ayında geçerli olacak fiyat listelerini yayınladı.

Peki, TVS Raider, Apache ve Jupiter modelleri ne kadar oldu?

İşte, TVS Nisan ayı motor fiyatları.

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