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TVS Motosiklet Fiyat Listesi Nisan 2025: TVS Raider, Apache RTR 200, Jupiter 125 ve NTorq Güncel Fiyatlar

TVS Motosiklet Fiyat Listesi Nisan 2025: TVS Raider, Apache RTR 200, Jupiter 125 ve NTorq Güncel Fiyatlar

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Yaşam Editörü
03.04.2025 - 12:54

TVS, ülkemizde en çok satan motosiklet markalarından biri oldu. Motorlar, şehir içinde pratik bir kullanım sunması ve daha uygun fiyatlı olması nedeniyle tercih edilir hale geldi. TVS ise iki tekerlekli araç üretiminde dünyanın en büyük 4.şirketi olarak en çok satan motosiklet markaları arasına yerleşti. Fiyatları merak konusu olan TVS, Nisan ayında geçerli olacak fiyat listelerini yayınladı. 

Peki, TVS Raider, Apache ve Jupiter modelleri ne kadar oldu?

İşte, TVS Nisan ayı motor fiyatları.

Kaynak

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TVS Motor Fiyat Listesi

TVS Motor Fiyat Listesi

TVS motorun en uygun fiyatlı modeli olan TVS NTorq 125 RE 79.900 liradan satışa sunuldu. 

Aşağıda yer alan fiyatlar, anahtar teslim fiyatları olup kampanya ve opsiyon tercihlerine göre değişiklik gösterebilir. Sös konusu fiyatlara KDV ve ÖTV dahildir. Tavsiye Edilen Perakende Nakit Satış Fiyatıdır. Bu içerikte yer alan fiyatlar, 3 Nisan tarihinde resmi internet sitesinden alınmıştır.

TVS Raider ve Apache RTR 200 Fiyat Listesi Nisan 2025

TVS Raider ve Apache RTR 200 Fiyat Listesi Nisan 2025

2024 model

  • TVS Raider 109.088 TL

  • Apache RTR 200 4V FI 139.520 TL

TVS Jupiter 125 ve NTorq 125 Fiyat Listesi Nisan 2025

TVS Jupiter 125 ve NTorq 125 Fiyat Listesi Nisan 2025

2024 model

  • TVS NTorq 125 RE 79.900 TL

  • TVS Jupiter 125 89.880 TL

  • TVS Jupiter 83.111 TL

2025 model

  • TVS Jupiter 125 109.660 TL

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Dilara Bağcı
Dilara Bağcı
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
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