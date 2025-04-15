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Volvo Fiyat Listesi Nisan 2025: XC60, XC90, EC40, EX40 ve XC40 Güncel Fiyatlar

Volvo Fiyat Listesi Nisan 2025: XC60, XC90, EC40, EX40 ve XC40 Güncel Fiyatlar

Otomobil Fiyatları Volvo
Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Yaşam Editörü
15.04.2025 - 15:21

Otomobil markaları yeni ayla birlikte fiyat güncellemesine gidiyor. Pek çok marka, o ayda geçerli olacak fiyat listelerini resmi internet sitesi üzerinden yayımlıyor. Ülkemizde en çok tercih edilen markalardan biri olan Volvo da Nisan 2025 fiyatlarını güncelledi. Volvo, uzun bir aranın ardından fiyat listesinde değişiklik yaptı. Güncel Volvo fiyatları 4 Nisan tarihinde yayımlandı.

Peki, Volvo XC60, XC90, EC40, EX40 ve XC40 ne kadar? 

İşte Volvo Nisan 2025 tarihli güncel fiyat listesi.

Kaynak

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Volvo Fiyat Listesi Nisan

Volvo Fiyat Listesi Nisan

Markanın en uygun fiyatlı modeli olan EX40 bu ay 2.933.901 TL'den satışa sunuldu. Aşağıda yer alan fiyatlar 2025 tescil yılı - 2025 fabrika model yılına ait listeden alınmıştır.

Aşağıda yer alan fiyatlar, kampanya ve opsiyon tercihlerine göre değişiklik gösterebilir.

Volvo EC40 fiyat listesi Nisan 2025

Volvo EC40 fiyat listesi Nisan 2025

  • EC40, Single Motor Extended Range, Ultra Elektrik 3.008.397 TL

  • EC40, Twin Motor, Ultra Elektrik 3.681.498 TL

Volvo EX40 fiyat listesi Nisan 2025

Volvo EX40 fiyat listesi Nisan 2025

  • EX40, SINGLE MOTOR EXTENDED RANGE, ULTRA 2.933.901 TL

  • EX40, Twin Motor, Ultra 3.607.597 TL

Volvo XC60 fiyat listesi Nisan 2025

Volvo XC60 fiyat listesi Nisan 2025

  • XC60, B5 AWD mild hybrid, Plus, Dark 5.099.110 TL

  • XC60, B5 AWD mild hybrid, Ultra, Dark 5.642.110 TL

  • XC60, T8 AWD plug-in hybrid, Plus, Bright 5.544.880 TL

  • XC60, T8 AWD plug-in hybrid, Ultra, Bright 5.924.380 TL

  • XC60, T8 AWD plug-in hybrid, Polestar Engineered 6.661.480 TL

Volvo XC90 fiyat listesi Nisan 2025

Volvo XC90 fiyat listesi Nisan 2025

  • Yeni XC90, B5 AWD mild hybrid, Plus, Bright 8.110.680 TL

  • Yeni XC90, T8 AWD plug-in hybrid, Plus, Bright 8.610.280 TL

  • Yeni XC90, T8 AWD plug-in hybrid, Ultra, Dark 9.021.280 TL

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Volvo XC40 fiyat listesi Nisan 2025

Volvo XC40 fiyat listesi Nisan 2025
  • XC40 Recharge, P8 Twin Motor, Ultimate 2.826.906 *

*2024 fabrika model yılı, 2024 tescil yılı

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Dilara Bağcı
Dilara Bağcı
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
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