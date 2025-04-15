Volvo Fiyat Listesi Nisan 2025: XC60, XC90, EC40, EX40 ve XC40 Güncel Fiyatlar

Otomobil markaları yeni ayla birlikte fiyat güncellemesine gidiyor. Pek çok marka, o ayda geçerli olacak fiyat listelerini resmi internet sitesi üzerinden yayımlıyor. Ülkemizde en çok tercih edilen markalardan biri olan Volvo da Nisan 2025 fiyatlarını güncelledi. Volvo, uzun bir aranın ardından fiyat listesinde değişiklik yaptı. Güncel Volvo fiyatları 4 Nisan tarihinde yayımlandı.

Peki, Volvo XC60, XC90, EC40, EX40 ve XC40 ne kadar?

İşte Volvo Nisan 2025 tarihli güncel fiyat listesi.

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